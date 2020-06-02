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Sokak köpeğini sopayla döven adama 392 TL ceza
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokak ortasında yatan köpeği elindeki sopayla döven adama 392 TL para cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|02 Haziran 2020 17:58
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokak ortasında yatan köpeği elindeki sopayla döven adama 392 TL para cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokaktaki köpeğe elindeki sopayla defalarca vuran ve o anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan Hüseyin A. (40) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hüseyin A.'ya ayrıca 392 TL para cezası kesildi.
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