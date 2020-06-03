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Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı

Adalet Bakanlığı Kızılay'da bulunan ek binada, yemekhane, bina giriş kapıları derken hakim ve savcılar için şimdi de otopark ve tuvaletleri ayırdı
 03 Haziran 2020 00:05
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Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı

Adaleti sağlamak üzere yürütme erkini yöneten Adalet Bakanlığındaki bazı uygulamalar personeli bezdirdi.

Çok sayıda personelin görev yaptığı Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilat binalarında adaletsiz uygulamalar giderek artıyor. Yemekhane ve bina giriş kapılarının hakim ve savcı sınıfı için ayrılmasından sonra şimdi de otoparklar ve hatta tuvaletler bile ayrıldı.

Ankara Kızılay'da bulunan Adalet Bakanlığı ek binası altında bulunan 5 katlı otopark kullanımı sadece hakim ve savcıların kullanımına tahsis edilince personel mağduriyet yaşadı. Korona salgını nedeniyle zor günler geçiren ülkemizde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu günlerde adaleti sağlamak üzere icranın başındaki bu kurumda yaşananlar insana pes dedirtiyor. Az sayıda hakim ve savcı sınıfı için 5 katlı otoparkın ayrılması bir yana, bu sınıfta yer alanların ayrı kapılardan giriş yapması, yemekhanelerde onlar için ayrıcalıklı uygulamalar yapılmasından sonra şimdi de İstinaf Mahkemesi binasında tuvaletler ayrıldı.

Bu uygulamaların giderek artması personel arasındaki hoşnutsuzluğunun artmasına yol açarken; aidiyeti ve adalet duygusunu zedeliyor. Bu haksız uygulamalar insanın aklına acaba "hukukun üstünlüğü" kavramı "hukukçunun üstünlüğü" olarak yanlış mı anlaşılıyor!

Memurlar.Net
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