1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
 02 Haziran 2020 20:00
Yazdır
Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hürriyet Bulvarı'ndaki teknik serviste bir müşteriye ait cep telefonu, tamir edildiği sırada patlayarak alev aldı. Telefonun ve masa üzerindeki kağıtların tutuştuğu olayda yaralanan olmadı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili açıklama yapan iş yeri sahibi Yusuf Karataş, bataryası şişen telefonu inceledikten sonra masaya koyduğunu, bu sırada patlamanın yaşandığını belirterek "Bir anda alev aldı. Afalladık, şaşırdık. Hemen ıslak bez atarak söndürdük. Cep telefonu kullanıcıları şişen bataryaları lütfen ihmal etmesinler. Büyük tehlike arz ediyorlar" dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kızılay Başkanı: Plazmanın para karşılığı satılması suçtur
02 Haziran 2020 20:51		 Prof. Dr. Gürüz: Aşı üretimi pahalı, uzun soluklu bir süreç
02 Haziran 2020 20:31
Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor
02 Haziran 2020 19:46		 Şehit 3 askerimiz gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı
02 Haziran 2020 19:17
İki metrelik sosyal mesafe daha etkili
02 Haziran 2020 15:54		 Lise öğrencisinin kurduğu 'koronavirüs sitesi'ne uluslararası ilgi
02 Haziran 2020 13:21
Rize'ye gelen çay üreticilerine yapılan testlerin sonucu belli oldu
02 Haziran 2020 12:54		 At yarışlarında Gazi Koşusu, 30 Ağustos'ta yapılacak
02 Haziran 2020 12:42
Sosyal mesafeli düğünler için 'maskeli gelinlik'
02 Haziran 2020 12:40		 Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı taburcu edildi
02 Haziran 2020 12:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:51 - Kızılay Başkanı: Plazmanın para karşılığı satılması suçtur20:48 - TBMM, bekçilere yönelik kanun teklifi için mesai yapacak20:36 - Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden ikinci şüpheli de tutuklandı20:31 - Prof. Dr. Gürüz: Aşı üretimi pahalı, uzun soluklu bir süreç20:26 - Karabük'e il dışından gelenlere ev karantinası uygulanacak20:20 - Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin tutuklama kararı20:18 - Türkbükü'ndeki otelin günlük şezlong ücreti şoke etti20:17 - Bakan Albayrak'tan fırsatçılara karşı dikkatli olun çağrısı20:00 - Düne göre test sayısı artarken, yeni vaka sayısı da düştü20:00 - Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı
19:57 - Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı19:55 - Mardin'de 5 milyon TL değerinde 79 tarihi eser ele geçirildi19:54 - Kadınlara iğrenç tuzak! 4 bin 214 fotoğraf yayınlamış19:46 - Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor19:43 - 'Rehber öğretmen okulun dışa bakan yüzüdür'19:39 - Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa İngilizce öğretiyor19:31 - 'kacsaatolduson' hesabının sahibi hakkındaki iddianame kabul edildi19:27 - Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığından kronik hastalıklara dair 2 Haziran tarihli yeni yazı
Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
Kredi paketine iki finans kuruluşu daha katıldı
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira
Sağlık Bakanlığı personelini kapsayan idari izin yazısı yayımlandı
Düne göre test sayısı artarken, yeni vaka sayısı da düştü
Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi
Kamuda normal mesaiye esnek dönüş
Kamu bankalarından 'kredi kampanyası' uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seda sayan 1
normale dönmek 4
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
Anne klasikleri 4
toplu taşıma araçlarında kısıtlamanın kaldırılması 2
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 3
nick calathes 1
içi kazınmak 3
az kaldı 3
bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 3
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam