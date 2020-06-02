Şehit 3 askerimiz gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan, son yolculuğuna uğurlandı. Askeri personel olan Ayça Özcan, eşinin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Siirt'in Pervari ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı askeri uçakla Antalya Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ailesinin yaşadığı Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada yapılan dua ve alınan helalliğin ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığındaki şehitliğe götürüldü. Baba Tuncer Özcan ve dede Celal Özcan (90) taziyeleri kabul etti. Şehidin kardeşi lise öğrencisi Berke Özcan'ın ise ağabeyinin askeri üniformasını ve kepini elinde taşıdığı görüldü.

Baba Tuncer Özcan ve anne Ayşe Özcan ile şehidin kardeşi Berke Özcan, gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin eşi Ayça Özcan askeri personel eşliğinde eşinin baba evine geldi. Yapılan dua ve alınan helalliğin ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere Uncalı Mezarlığında tören düzenlendi.

Maskeli askerlerin karşıladığı şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildi. Kendisi de askeri personel olan şehidin eşi Ayça Özcan eşinin fotoğrafını bağrına basarak yürüdü. Şehidin annesi Ayşe Özcan da askerlerin kollarında tören alanına geldi. Namaz boyunca Ayça Özcan eşinin fotoğrafını kucağından bırakmadı.

İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Celal Özcan'ın naaşı Antalya Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte toprağa verildi. Şehidin kardeşi Berke Özcan da ağabeyinin askeri üniformasıyla tören alanındaki yerini aldı.

Anne Ayşe Özcan oğlunun ve dede Celal Özcan, kendiyle aynı ismi taşıyan torununun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu son kez öptü.

Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çok sayıda askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan, memleketi Konya'da toprağa verildi

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Burak Aydoğan, Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı ilk olarak Stat Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin yakınları, burada Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Aydoğan'ın naaşı, Hükümet Konağı önündeki alana getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte kuzeni şehit polis Emre Horoz'un yanına defnedildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Özlem Akgül, "Kuzum, senin yokluğuna nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ak Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Harun Tüfekçi, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkan Mehmet Tutal ve vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Kaza, dün akşam saatlerinde, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. 3 yıllık Uzman Çavuş Mert Akkaş, dün mesai saati bitiminde kendisi gibi askeri personel olan iki arkadaşıyla evlerine dönmek üzere yola çıktı. Mert Akkaş'un kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, Uzman Çavuş Mert Akkaş ve kendisi gibi askeri personel olan bir arkadaşı yaşamını yitirdi, bir arkadaşı da ağır yaralandı. Kaza yerine yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedeni morga konuldu.

Mert Akkaş'ın cenazesi bugün memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Gümüşsu köyüne getirildi. Burada cenaze töreni düzenlendi. Harun ve Güldane Akkaş çiftinin 2 oğlundan küçüğü olan Uzman Çavuş Mert Akkaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu helallik alınmak üzere baba evine getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasının ardından Akkaş'ın cenazesi, Gümüşsuyu köy meydanına götürüldü. Burada öğle vakti düzenlenen törene Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Parti'li Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar, siyasi partilerin ilçe başkanları, protokol üyeleri ile Uzman Çavuş Akkaş'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede, Güldane Akkaş ve Harun Akkaş çifti, oğullarının tabutuna sarılıp, "Böyle mi gelecektin. Biz senin acına nasıl dayanacağız Allah'ım böyle bir acıyı kimselere yaşatmasın" diyerek, gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.

Simav Müftüsü Muhammed Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Akkaş'ın cenazesi Gümüşsu köyü mezarlığında toprağa verildi.