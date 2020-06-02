Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, il genelinde görev yapan rehberlik öğretmenleri ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden görüştü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim alanında alınan tedbirler, uygulanacak çalışmalar ve geleceğe dönük planlamalar konusunda sürekli öğretmenlerle istişare içerisinde bulunduklarını söyleyen Savaşçı, "Sizlerin görüşleri bizim için çok önemli. Bu nedenle virüs tedbirleri dolayısıyla yüz yüze bir araya gelemesek de teknolojinin imkanlarını kullanarak sık sık sizlerle bir araya geliyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi özellikle bu süreçte de sizin sorumluluğunuz çok büyük. Ülkemizin adım adım normalleştiği bir dönemde sizlerin öğrencilerimize sağlayacağınız destek büyük önem taşıyor. Sizler öğrencilerimize ne kadar iyi rehberlik edip, destek verirseniz öğrencilerimizin ve ülkemizin geleceği de o ölçüde sağlıklı ve güzel olacaktır" dedi.

"Size büyük görevler düşmektedir"

Rehber öğretmenlerin önemine dikkat çeken Savaşçı, "Rehber öğretmen okulun dışa bakan yüzüdür. Bu nedenle yaptığınız çalışmalar hem okulun görünürlüğünü arttıracak hem de okul-veli-öğrenci irtibatını sağlamlaştıracaktır. Pandemi sürecinde öğrencilerimiz evlerinde kaldılar. Bu süreçte bazı olumsuz tutumlar geliştirmiş olabilirler. Onların yeniden ailelerine, topluma ve özellikle okula adaptasyonu konusunda size büyük görevler düşmektedir" dedi.

"Öğrencilerimizin en büyük destekçisi olacaksınız"

Lise ve üniversiteye giriş sınavına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulunan Savaşçı, rehber öğretmenlerin liselere giriş sınavında psikolojik ilk yardım ekipleri gibi çalışacaklarını söyledi. İl Müdürü Savaşçı, şu ifadeleri kullandı: "Önümüzde lise ve üniversiteye giriş sınavları var. Öğrencilerimiz son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı kaygılı bir şekilde sınava girecekler. Onlarla irtibat kurup kaygılarını azaltacağınızı biliyorum. Rehber öğretmenlerimiz liselere giriş sınavlarında görev alacaklar. İlk kez böyle bir sınav süreci yaşanacak. Sizler psikolojik ilk yardım ekipleri gibi öğrencilerimizin en büyük destekçisi olacaksınız. Bu görevi de en iyi şekilde yapacağınızı biliyorum."

İl Müdürü Savaşçı, daha sonra öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Fahrettin Bülbül ve Süleyman Bekdaş ise öğretmenlerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.