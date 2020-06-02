Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

ZABIT KATİPLERİ SIRAYLA DURUŞMAYA ÇIKARILMALI, KLAVYESİ YAVAŞ DİYE KALEMDE ÖDÜLLENDİRME OLMAMALI Adliyelerde zabıt katipleri arasında duruşmaya çıkanlar ve kalemde duranlar şeklinde ikili bir ayrım bulunmaktadır. Duruşmalı işler, stresin ve yoğunluğun en fazla olduğu işlerdendir. Uygulamada, klavyesi hızlı olanlar durulmaya çıkmakta, yavaş olanlar ise kalemde durarak bir anlamda ödüllendirilmektedir. Adalet Bakanlığının tüm zabıt katiplerinin sırayla duruşmaya çıkması konusunda tedbir alınmalıdır