1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Albayrak'tan fırsatçılara karşı dikkatli olun çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşları, kamu banka ve kamu katılım finans kuruluşlarının açıkladığı finansman paketlerini fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
 02 Haziran 2020 20:17
Yazdır
Bakan Albayrak'tan fırsatçılara karşı dikkatli olun çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşları, kamu banka ve kamu katılım finans kuruluşlarının açıkladığı finansman paketlerini fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamu banka ve finans kurumlarının, finansman paketlerinin imkanlarını ürün veya hizmetlerine fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını hatırlatarak bu kurumları da göstermiş oldukları hassasiyet için tebrik etti.

Albayrak, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Yerli üretimi desteklemek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için 4 finansman paketi açıklayan kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını duyurdu. Bu önemli konuda göstermiş oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum. Vatandaşlarımızı da bu vesile ile fırsatçılara karşı uyanık olmaya davet ediyor, bir kez daha tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM, bekçilere yönelik kanun teklifi için mesai yapacak
02 Haziran 2020 20:48		 Düne göre test sayısı artarken, yeni vaka sayısı da düştü
02 Haziran 2020 20:00
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi
02 Haziran 2020 19:27		 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi... İşte alınan kararlar
02 Haziran 2020 19:01
Erdoğan'ın Ankara mesaisi başladı... Beştepe'den ilk kare
02 Haziran 2020 15:10		 Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
02 Haziran 2020 14:51
AK Parti Milletvekili Çelebi'den Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
02 Haziran 2020 12:59		 'Size yanlış yaptırmayacağım' diyebilen kaç bürokrat kaldı?
02 Haziran 2020 11:55
Camiye molotof kokteylli saldırıya kınama
02 Haziran 2020 08:28		 Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 ay sonra Ankara'da
02 Haziran 2020 07:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:51 - Kızılay Başkanı: Plazmanın para karşılığı satılması suçtur20:48 - TBMM, bekçilere yönelik kanun teklifi için mesai yapacak20:36 - Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden ikinci şüpheli de tutuklandı20:31 - Prof. Dr. Gürüz: Aşı üretimi pahalı, uzun soluklu bir süreç20:26 - Karabük'e il dışından gelenlere ev karantinası uygulanacak20:20 - Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin tutuklama kararı20:18 - Türkbükü'ndeki otelin günlük şezlong ücreti şoke etti20:17 - Bakan Albayrak'tan fırsatçılara karşı dikkatli olun çağrısı20:00 - Düne göre test sayısı artarken, yeni vaka sayısı da düştü20:00 - Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı
19:57 - Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı19:55 - Mardin'de 5 milyon TL değerinde 79 tarihi eser ele geçirildi19:54 - Kadınlara iğrenç tuzak! 4 bin 214 fotoğraf yayınlamış19:46 - Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor19:43 - 'Rehber öğretmen okulun dışa bakan yüzüdür'19:39 - Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa İngilizce öğretiyor19:31 - 'kacsaatolduson' hesabının sahibi hakkındaki iddianame kabul edildi19:27 - Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığından kronik hastalıklara dair 2 Haziran tarihli yeni yazı
Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
Kredi paketine iki finans kuruluşu daha katıldı
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira
Sağlık Bakanlığı personelini kapsayan idari izin yazısı yayımlandı
Düne göre test sayısı artarken, yeni vaka sayısı da düştü
Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi
Kamuda normal mesaiye esnek dönüş
Kamu bankalarından 'kredi kampanyası' uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tutun kolonyasi 4
Yeşil 2
01.06.2020 spor salonlarının açılması 5
normale dönmek 4
Seyahat yasağının kaldırılması 3
nick calathes 1
erdoğan iktidardan düşerse türkiye yıkılır 5
01.06.2020 kamu bankaları kredi paketleri 3
seda sayan 1
bambu faresi 1
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam