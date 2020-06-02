Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin tutuklama kararı

Konya'da üniversite öğrencisinin tartıştığı eniştesinin yakınları tarafından darbedilerek öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu 2 şüphelinin babası da başsavcılığın adli kontrolle serbest bırakılmasına yaptığı itiraz üzerine tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in darbedilerek öldürülmesine ilişkin, yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İsa K. (46) ve kardeşi Adil K. (48) ile babaları Hüseyin K. (71), polis ekiplerince 27 Mayıs'ta gözaltına alındı.

İsa K ve Adil K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken baba Hüseyin K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Hüseyin K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz ederek yakalanmasını ve tutuklanmasını talep etti.

Konya 1.Sulh Ceza Hakimliği de Hüseyin K'nin yeniden gözaltına alınıp tutuklanmasına karar verdi.

- Olay

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in (23), yurt dışında yaşayan eniştesinin ablasını darbettiğini duyması üzerine bir arkadaşıyla ablasının Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'taki kayınpederi Hüseyin K'nin evine gittiği ve burada tartıştığı iddia edilmişti.

Kavgaya dönüşen olayda baba Hüseyin K. ile oğulları Adil ve İsa K'nin (46), demir çubuk ve sopalarla Demirel'i darbettiği öne sürülmüş, Konya Numune Hastanesine kaldırılan üniversite öğrencisi genç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.