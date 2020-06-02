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Pegasus, 4 Haziran'da 39 hatta uçmaya başlıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu 1 Haziran'da gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları, 4 Haziran'dan itibaren yurt içinde 27 destinasyonda 39 hatta uçmaya başladığını duyurdu.
 02 Haziran 2020 21:14
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Pegasus, 4 Haziran'da 39 hatta uçmaya başlıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu 1 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları, 4 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yurt içinde 27 destinasyonda 39 hatta uçmaya başlıyor.

Konuyla ilgili Pegasus tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Pegasus Hava Yolları İstanbul Sabiha Gökçen'den Antalya, Ankara, İzmir, Adana, Bodrum, Trabzon, Van, Dalaman, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Gazipaşa, Hatay, Konya, Malatya, Samsun, Muş, Ordu-Giresun, Sivas, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Erzincan, Mardin ve Kars'a uçuş gerçekleştirecek. Ayrıca İzmir'den Adana, Ankara, Mardin, Elazığ, Kayseri, Samsun ve Trabzon'a; Adana'dan Trabzon, Antalya, Bodrum ve Van'a; Ankara'dan ise Antalya ve Bodrum'a uçacak."
DHA
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