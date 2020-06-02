Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı makamında kabul etti.
|02 Haziran 2020 21:37
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İnfaz düzenlemesinin ardından tahliye edilen Alaatin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü.
Çakıcı, ziyaretini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"DEĞERLİ AĞABEYİMİ..."
Alaattin Çakıcı paylaşımına,
"Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim."notunu düştü.
Alaattin Çakıcı, 16 Nisan'da Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edilmişti.
Bilindiği üzere infaz düzenlemesi, Devlet Bahçeli'nin sık sık yaptığı çağrıların ardından yapılmıştı.
MHP Lideri, Alaattin Çakıcı'yı bir açıklamasında,
"Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen Alaattin Çakıcı"ifadeleriyle nitelendirmişti.
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