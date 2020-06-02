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Online sayısal oyunlar yerli bilişim sistemiyle hizmet verecek

İnternet üzerinden oynanmasına dün itibarıyla başlanan sayısal oyunlar, Türkiye'de ilk defa yüzde 100 yerli bilişim sistemiyle hizmet verecek.
 02 Haziran 2020 22:00
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Online sayısal oyunlar yerli bilişim sistemiyle hizmet verecek

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresinden (MPİ) edindiği bilgiye göre, 1996 yılından bu yana Türkiye'de oynanan sayısal oyunlar artık yüzde 100 yerli olarak geliştirilen Elektronik Oyun Platformu (EOP) üzerinden işletilecek.

Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Şans Topu gibi sayısal oyunlar ile diğer şans oyunları, yurt dışı kaynaklı yazılımlarla faaliyet gösterirken, Türkiye'de ilk kez MPİ tarafından yerli bilişim sistemi üzerinden sayısal oyunların oynatılmasına başlandı.

Hizmet vermeye dün başlayan yerli EOP, ilk olarak Sanal Ortam Merkezi Oyun Sistemi (SOMOS) formatında hizmete sunuldu.

MPİ tarafından yerli yazılımcılara yaptırılarak hizmete sunulan EOP ve SOMOS, başta sayısal oyunlar olmak üzere her türlü sportif ve sosyal bahisler, interaktif ve sanal şans oyunları ile münhasırlaştırılmış her türlü yarış ve müsabaka oyun planlarına yurt içi ve yurt dışından talep edilmesi halinde hizmet sunabilecek.

Özellikle mağaza tipi sabit ve gezici oyun bayilerinin de entegre edilebileceği sistemden, merkezi Türkiye'de olmak üzere, uluslararası düzeyde de yararlanılabilecek.

EOP ve SOMOS Türk Telekom güvenlik ve altyapı sistemleri üzerinden hizmet verirken uluslararası şans oyunları birliklerinin sertifikasyon sürecine de dahil olacak.

Sanal sayısal oyunlara büyük ilgi

Bu arada dün gece yarısı itibarıyla online olarak hizmet vermeye başlayan sayısal oyunlar, henüz 18 saatlik ilk çekiliş süresi dolmadan ortalama hasılat oranını ikiye katladı.

Özellikle On Numara oyunu, hasılat ortalaması itibarıyla SOMOS üzerinden "Süper On Numara" adıyla ve yüzde 110 artışla faaliyete başladı. Böylece, bu oyunlar üzerinden kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere devlete aktarılan kaynak da arttı.
Anadolu Ajansı
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