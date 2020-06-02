1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

65 yaş üzeri mükellefler için vergi süreçleri başladı

1 Haziran itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimleri 16 Haziran gün sonuna kadar verilecek.
 02 Haziran 2020 22:05
Yazdır
65 yaş üzeri mükellefler için vergi süreçleri başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından 1 Haziran itibarıyla muaf tutulan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen vergileri 16 Haziran Salı gün sonuna kadar ödenecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni normalleşme süreciyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan 65 yaş ve üstündeki mükelleflerin yerine getirilmesi gereken beyan ve ödeme yükümlülüğüne ilişkin duyuru yayınlandı.

Duyuruda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren mükellefler ve meslek mensuplarının mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname ve bildirimlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği günü takip eden 15'inci günün sonuna kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Ancak İçişleri Bakanlığının 29 Mayıs'ta yayımladığı yeni genelgeyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, bu kısıtlamadan muaf tutulduğu anımsatıldı.

Buna göre, kısıtlamadan muaf tutulan 65 yaş ve üstündeki mükellefler, mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimlerini 16 Haziran gün sonuna kadar verecek. Bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek.

1 Haziran itibarıyla verilme süresinin son gününe 15 günden fazla gün kalan beyanname/bildirimlerin verilme ve bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi olarak kanuni süreler dikkate alınacak.

Öte yandan 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olanlar, bu kapsamdaki erteleme hükümlerinden yararlanacak.

Yasağı devam edenler için erteleme devam ediyor

Gerek 65 yaş ve üstünde olması gerekse kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden mükelleflerin söz konusu mücbir sebep hali, kendileri için sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarihe kadar devam edecek.

Öte yandan mükellef tarafından 27 Nisan, 27 Mayıs ve 26 Haziran tarihlerine kadar verilmesi gereken muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve KDV beyannameleri 27 Temmuz gün sonuna kadar verilecek. Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler ise sırasıyla 27 Ekim Salı, 27 Kasım Cuma ve 28 Aralık Pazartesi günü sonuna kadar ödenecek.

Meslek mensuplarının durumu

Duyuruda, 65 yaş üzeri olup 1 Haziran itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan meslek mensubu mükellef ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensubu tarafından verilen mükelleflerin beyanname verme ve ödeme tarihlerine de yer verildi.

Beyanname/bildirimleri bu meslek mensubu tarafından verilen mükellefin, 2020/Şubat, 2020/Mart ile 2020/Nisan dönemi KDV ve muhtasar beyannameleri (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ile aynı dönemlere ilişkin Form Ba-Bs bildirimleri, 2020 yılı I. geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannameleri, 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri 16 Haziran Salı günü sonuna kadar verilecek. Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AB fonları Türkiye'yi de kapsayacak
02 Haziran 2020 22:22		 Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
02 Haziran 2020 22:09
Online sayısal oyunlar yerli bilişim sistemiyle hizmet verecek
02 Haziran 2020 22:00		 Pegasus, 4 Haziran'da 39 hatta uçmaya başlıyor
02 Haziran 2020 21:14
ASELSAN, ilk çeyreği güçlü büyüme ile tamamladı
02 Haziran 2020 21:03		 TESK Başkanı: Krediler ekonomimiz için can suyu olacak
02 Haziran 2020 12:14
Bakan Albayrak: Finansman desteklerimiz hayırlı olsun
02 Haziran 2020 11:25		 Bakan Pekcan: 'En kötü' geride kaldı
02 Haziran 2020 10:58
BDDK'dan, zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık
02 Haziran 2020 08:51		 THY, Kanada'daki Türkler için Toronto'dan özel sefer düzenleyecek
02 Haziran 2020 05:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:27 - Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı22:24 - Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran CHP'li tahliye edildi22:22 - AB fonları Türkiye'yi de kapsayacak22:19 - Bilim Kurulu, koronavirüs rehberini güncelledi!22:12 - Yemek yerken salonun tavanı çöktü! 2 çocuk yaralandı22:09 - Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor22:08 - Mayıs ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı22:05 - 65 yaş üzeri mükellefler için vergi süreçleri başladı22:00 - Online sayısal oyunlar yerli bilişim sistemiyle hizmet verecek21:51 - Rekabetin Korunması Kanun teklifi Komisyonunda kabul edildi
21:47 - Gürcistan'a yasa dışı yollarla giren 9 Türk gözaltına alındı21:42 - Antalya sahillerinde 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi21:37 - Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti21:34 - 'Zimmet' iddiasıyla 4 belediye personeli tutuklandı21:30 - CHP'liler, Meclise Atatürk maskesiyle geldiler, Portakal 'şov' dedi21:20 - Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümler yıkılacak21:14 - Pegasus, 4 Haziran'da 39 hatta uçmaya başlıyor21:08 - İki ilde bazı caddelerde maske takmak zorunlu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığından kronik hastalıklara dair 2 Haziran tarihli yeni yazı
Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
Kredi paketine iki finans kuruluşu daha katıldı
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Düne göre test sayısı artarken, yeni vaka sayısı da düştü
Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira
Sağlık Bakanlığı personelini kapsayan idari izin yazısı yayımlandı
2 Haziran itibariyle Kronik hastalıklarda son durum
Kamuda normal mesaiye esnek dönüş
Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eskiler 5
kıyamet günü saati 3
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 6
kim korkar sosyal fobiden 1
bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 3
6-7 haziran 2020 hafta sonu 2
kyle hines 1
özel okulların 15 ağustos'ta telafi eğitimine başlaması 6
abd'de yayılan olaylar 3
Alaattin Çakıcı 1
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam