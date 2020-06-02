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Yemek yerken salonun tavanı çöktü! 2 çocuk yaralandı

Mersin'de bir evin salonunun tavanı çöktü. Gürültü ve çocukların bağırmasıyla salona giren anne A.Y., iki çocuğunu kucaklayıp sokağa fırladı.
 02 Haziran 2020 22:12
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Yemek yerken salonun tavanı çöktü! 2 çocuk yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü. Savaş alanına dönen olayda, 2 çocuk yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 0603 sokak 28 nolu evde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ailesinin çocuğu olan G.Y. (4) ve kardeşi B.C.Y., salonda yemek yerken birden evin tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Tavanın çökmesiyle G.Y. ve B.C.Y. adlı kardeşlerin üzerine sıva ve briketler düştü. Gürültü ve çocukların bağırmasıyla salona giren anne A.Y. iki çocuğunu kucaklayıp sokağa fırladı. Hafif yaralanan ve şok geçiren çocukları komşular hastaneye götürdü. Ayakta tedavi gören çocuklar taburcu oldu. Çocukların babaannesi S.Y., birden büyük gürültü geldiğini, aşağıya indiğinde gelininin çocuklarını kucağına alıp sokağa gittiğini söyledi.

S.Y., "Gelin çocuklarına yemek yediriyordu. Bir ses geldi. Geline sordum ne oldu diye cevap veremedi. Çocukların annesi korkudan cevap veremedi" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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