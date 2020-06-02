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Bilim Kurulu, koronavirüs rehberini güncelledi!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs rehberini güncelledi. Rehberde son güncelleme 14 Nisan'da yapılmıştı.
 02 Haziran 2020 22:19
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Bilim Kurulu, koronavirüs rehberini güncelledi!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Covid-19 rehberini güncelledi. Vaka tanımı ve vaka yönetimi şöyle güncellendi:

"Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az ikisinin bir arada olması ve bu durumun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması."

Diğer düzenlemeler şöyle:

' SALGIN YÖNETİMİ' EKLENDİ

Sağlık çalışanları haricinde kalan temaslı takibi de güncellendi. Rehbere 'salgın yönetimi' bölümü eklendi.

Evde hasta izlemi bölümünde de düzenleme yapıldı. Covid-19 hastalarında toraks bilgisayarlı tomografisi kullanımı güncellendi.

Enfeksiyon kontrolü ve izolasyon bölümünde düzenlemeler yapıldı. Covid-19 hastalarında destek tedavisi güncellendi.

Rehberde son güncelleme 14 Nisan'da yapılmıştı.

Memurlar.Net
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