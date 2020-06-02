Bilim Kurulu, koronavirüs rehberini güncelledi!
|02 Haziran 2020 22:19
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Covid-19 rehberini güncelledi. Vaka tanımı ve vaka yönetimi şöyle güncellendi:
"Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az ikisinin bir arada olması ve bu durumun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması."
Diğer düzenlemeler şöyle:
' SALGIN YÖNETİMİ' EKLENDİ
Sağlık çalışanları haricinde kalan temaslı takibi de güncellendi. Rehbere 'salgın yönetimi' bölümü eklendi.
Evde hasta izlemi bölümünde de düzenleme yapıldı. Covid-19 hastalarında toraks bilgisayarlı tomografisi kullanımı güncellendi.
Enfeksiyon kontrolü ve izolasyon bölümünde düzenlemeler yapıldı. Covid-19 hastalarında destek tedavisi güncellendi.
Rehberde son güncelleme 14 Nisan'da yapılmıştı.
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