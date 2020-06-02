AB fonları Türkiye'yi de kapsayacak
|02 Haziran 2020 22:22
|Yazdır
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin aday ülkeler için yürüttüğü Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemine Türkiye'nin dahil olduğunu söyledi.
Varhelyi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jutta Urpilainen, AB'nin gelecekteki bütçesinde dış ilişkiler alanına aktarılması planlanan mali kaynaklar hakkında basın toplantısı düzenledi.
AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağında IPA fonlarına 14,5 milyar avro kaynak ayrılmasını teklif ettiklerini belirten Varhelyi, "Türkiye, AB'ye aday bir ülke olarak IPA'ya dahil durumdadır. Yeni dönem IPA Türkiye'yi de kapsayacak." diye konuştu.
IPA fonları, Türkiye'nin AB müktesebatına uyumu ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülen proje ve programlar vasıtasıyla kullanılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
02 Haziran 2020 22:09
|65 yaş üzeri mükellefler için vergi süreçleri başladı
02 Haziran 2020 22:05
|Online sayısal oyunlar yerli bilişim sistemiyle hizmet verecek
02 Haziran 2020 22:00
|Pegasus, 4 Haziran'da 39 hatta uçmaya başlıyor
02 Haziran 2020 21:14
|ASELSAN, ilk çeyreği güçlü büyüme ile tamamladı
02 Haziran 2020 21:03
|TESK Başkanı: Krediler ekonomimiz için can suyu olacak
02 Haziran 2020 12:14
|Bakan Albayrak: Finansman desteklerimiz hayırlı olsun
02 Haziran 2020 11:25
|Bakan Pekcan: 'En kötü' geride kaldı
02 Haziran 2020 10:58
|BDDK'dan, zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık
02 Haziran 2020 08:51
|THY, Kanada'daki Türkler için Toronto'dan özel sefer düzenleyecek
02 Haziran 2020 05:52