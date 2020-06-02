Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran CHP'li tahliye edildi
|02 Haziran 2020 22:24
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Adana'da, yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırdığı önü sürülen CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, tutuklu bulunduğu Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Merkez Yüreğir Kaymakamlığı önünde, 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekiler, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile 2 araç arasında fakir vatandaşlara dağıtımı için soğan aktarımı yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na hakaret etti.
CHP İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öne sürülen kalabalık grup ise Kaymakam Bingöl ve korumasına saldırdı. Eren Yıldırım ile beraberindeki babası Hüseyin Yıldırım, annesi Serhat Yıldırım ile kardeşi Deniz İmran Yıldırım gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım ailesi, serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Eren Yıldırım, yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 16 Mayıs'ta tutuklandı.
Yıldırım cezaevine konulmasının ardından, bugün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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