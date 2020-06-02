1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doç. Dr. Can: YÖK Dersleri Platformu geliştirilmeli

Kırklareli Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Can, normalleşme sürecinde üniversitelerin öncelikli gündeminin dijital ortamlarda yürütülecek yıl sonu sınavlarını tamamlamak olması gerektiğini söyledi. Uzaktan eğitimin önemine de vurgu yapan Can, "YÖK Dersleri Platformu'nda yer alan ders kaynakları, nicelik ve nitelik yönünden mutlaka geliştirilmeli, uzaktan eğitim merkezleri ise kalite odaklı faaliyet göstermelidir" dedi.
 02 Haziran 2020 22:39
Yazdır
Doç. Dr. Can: YÖK Dersleri Platformu geliştirilmeli

Pandemi sürecinde eğitimle ilgili açıklamalar yapan Kırklareli Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Can, normalleşme adımlarının atıldığı günlerde uzaktan eğitim ve YÖK Dersleri Platformu konularıyla ilgili konuştu. Üniversitelerin şu anda öncelikli gündeminin dijital ortamlarda yürütülecek yıl sonu sınavlarını tamamlamak olması gerektiğini söyleyen Can, objektif bir sınav için gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini de dile getirdi.

'UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENME VE KALİTE ESAS ALINMALI'

Uzaktan eğitimde öğrenmenin ve sunulan eğitimin niteliğinin çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Can, "Uzaktan eğitim uygulamalarında etkili öğretim ve etkili öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediği çok önemli, yürütülen öğretme- öğrenme sürecinin etkililiğine odaklanmak gerekir. Sağlıklı bir öğretme- öğrenme süreci gerçekleşmeden yapılan sınavlar, sadece öğrencilere bir derse yönelik puan vererek başarılı saymaktan öteye geçmeyecek, sınav uygulamaları da bir formalite olacaktır. Mevcut uygulamada, geçerlik, güvenirlik ve güvenlik koşulları tam oluşturulmadan gerçekleştirilen sınavlar, sayısız ek sınavlar, mazeret sınavları, farklı uygulama örnekleri, tamamen öğrencilerin ilgili dersten başarılı olmalarına yönelik, herhangi bir mağduriyet oluşturmadan ve olumsuzluk yaşanmadan uzaktan eğitim sürecini bir an önce tamamlamaya yönelik uygulamalar olduğu izlenimi vermektedir. Oysa, tüm öğretim süreçlerinde olduğu gibi, pandemi sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarında da 'öğrenme ve kalite' esas alınmalıdır" dedi.

'OBJEKTİF BİR SINAV İÇİN GEREKLİ ALTYAPI OLUŞTURULMALI'

Pek çok üniversitenin öğrenme yönetim sistemi, derslerin yürütülmesi ve sınav uygulamalarında gerekli altyapı ve donanıma sahip olmadığının altını çizen Doç. Dr. Can, "Ancak, pek çok üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS), derslerin yürütülmesi ve sınav uygulamalarında gerekli altyapı ve donanıma sahip olmadığı gibi, özellikle sınavların güvenliği ve denetlenebilirliğini tam olarak sağlamak mümkün olmamaktadır. Bu yüzden, objektif bir sınav uygulaması için gerekli altyapının oluşturulması, yöneticilerin, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Etkili ve nitelikli bir öğretme-öğrenme süreci sonunda, geçerli, güvenilir ve objektif sınavlara da kimse itiraz etmeyecektir. Ayrıca, yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik ölçme ve değerlendirme birimi oluşturulmalıdır" diye konuştu.

'ÖĞRETME - ÖĞRENME SÜRECİNİN ETKİNLİĞİNE ODAKLANILMALI'

Doç. Dr. Can., sınavların farklı fonksiyonları bulunduğunu, sadece sonuç odaklı sınavları esas almanın da doğru olmadığını belirterek, "Öncelikle, öğretme- öğrenme sürecinin etkililiğine odaklanarak, öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve ne kadar öğrendiklerini belirlemeye çalışmalıyız. Bu yüzden sınavlara odaklanmadan önce, pandemi sürecinde öğretim elemanları olarak uzaktan eğitim ile 'Ne öğrettik? Nasıl öğrettik? Ne kadar öğrettik?', öğrenciler için ise, 'Ne öğrendi? Nasıl öğrendi? ve Ne kadar öğrenebildi?' gibi sorular üzerine düşünmemiz gerekir. Aksi takdirde, eğitim sistemimizin temel sorunlarından olan sınavları merkeze alan uygulamalar, gündemde yer almaya devam edecektir" dedi.

'YÖK DERSLERİ PLATFORMU GELİŞTİRİLMELİDİR'

Pandemi sonrasında açık erişime sunulan YÖK Dersleri Platformu'nun nicelik ve nitelik bakımından yeterli olmadığını dile getiren Can, şunları söyledi:

"YÖK'ün erişime açmış olduğu YÖK Dersleri Platformu'nda 27 lisans, 47 önlisans ve 7 lisans tamamlama programına yönelik basılı materyaller yer almaktadır. Paylaşıma açılan dersler, sanat ve uygulamalı bölümler başta olmak üzere tüm alanları kapsamamaktadır. Öğrencilerin nitelikli ders kaynaklarına erişimi bakımından YÖK dersleri platformunun video, sunum vb. görsel, etkileşimli ve zengin içeriklerle desteklenmesi gerekir. Sisteme yüklenen ders içeriklerinin sayısı kadar, niteliğine de önem verilmelidir. Bu amaçla, yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik içerik geliştirme birimi oluşturulmalıdır."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kalkınma ajanslarından mesleki eğitime 181 milyon liralık kaynak
02 Haziran 2020 11:09		 Üretime dayalı eğitim elzem
02 Haziran 2020 07:46
Trabzon Üniversitesi, dijital imkanlarıını öğrencilerine açtı
30 Mayıs 2020 18:08		 Ankara Eğitim Platformu, alınacak tedbirleri değerlendirdi
30 Mayıs 2020 15:13
Uzaktan eğitim 'iletişim'i kesti
30 Mayıs 2020 09:37		 Final sınavlarında dijital dönem
28 Mayıs 2020 09:12
Cerrahpaşa Tıp öğrencilerinden uluslararası Kovid-19 yayını
20 Mayıs 2020 22:27		 'YKS'ye girecek öğrencilerin sınav kaygısı arttı'
19 Mayıs 2020 23:41
Trabzon Üniversitesinde yarıyıl sınavları tarihi belli oldu
19 Mayıs 2020 23:14		 Uzaktan eğitim yeni sistemin parçası olacak
17 Mayıs 2020 15:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar23:47 - 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi23:40 - Üç ilde bazı caddelerde maske takmak zorunlu oldu23:21 - Kapatılan Parti'nin lideri Erdoğan'a hakaretten tutuklandı23:14 - İşte Türkiye'nin ruhsat sahalarını gösteren yeni harita23:08 - Türk firmalardan Macaristan'a tıbbı malzeme yardımı23:02 - Mansur Yavaş'tan personeline sosyal medya uyarısı!22:52 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı22:44 - 'Polislerin 3600 ek gösterge sorunu çözülmesi gerekiyor'22:39 - Doç. Dr. Can: YÖK Dersleri Platformu geliştirilmeli
22:34 - 'Dünyadaki ilaç geliştirme süreçlerinde aktif rol oynayacağız'22:29 - Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı22:24 - Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran CHP'li tahliye edildi22:22 - AB fonları Türkiye'yi de kapsayacak22:19 - Bilim Kurulu, koronavirüs rehberini güncelledi!22:12 - Yemek yerken salonun tavanı çöktü! 2 çocuk yaralandı22:09 - Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor22:08 - Mayıs ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yeşil 2
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 6
Yolcu kısıtlamasının kaldırılması 2
ev fiyatlarındaki büyük artış 1
az kaldı 3
küstün mü sorusu 3
01.06.2020 sabahı 3
kyle hines 1
01.06.2020 kıraathane,cafe ve restoranların açılması 6
kıyamet günü saati 3
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam