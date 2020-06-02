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Türk firmalardan Macaristan'a tıbbı malzeme yardımı

Türk firmaları, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında Macaristan'a yardım konvoyu gönderdi. Yapılan yardımda 50 bin yüz siperliği, 16 bin el dezenfektanı ve 20 bin kolonya yer aldığı ifade edildi.
 02 Haziran 2020 23:08
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Türk firmalardan Macaristan'a tıbbı malzeme yardımı

Türk firmaları, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında Macaristan'a yardım konvoyu gönderdi. Yapılan yardımda 50 bin yüz siperliği, 16 bin el dezenfektanı ve 20 bin kolonya yer aldığı ifade edildi.

Türk iş dünyasından Macaristan'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) mücadelesine destek geldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi üyesi olan Türkiye'nin öne çıkan şirketleri, iki ülkenin dostluğunun göstergesi olarak Macaristan'a yardım konvoyu gönderdi. Gönderilen yardımlar, Budapeşte'de düzenlenen törenle birlikte Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar'a teslim edildi. Törene Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, DEİK Türk-Macar İş Konseyi Başkan Vekili Suat Karakuş'un yanı sıra, yardım konvoyuna katkıda bulunan Türk şirketlerinin temsilcileri ve Macar basın mensupları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Suat Karakuş, "Türkiye ve Macaristan arasında kökleri yüzyıllar öncesine dayanan dostluğun son örneği Covid-19 salgınıyla mücadelede gösterdi. Güçlü tarihi ve ticari ilişkilerin olduğu Macaristan'a iyi niyet ve dostluğun göstergesi olarak Covid-19 pandemisiyle mücadele için tıbbi malzeme yardımı yaptı. İş dünyasının öne çıkan Türkiye-Macaristan İş Konseyi üyesi şirketlerinin yaptığı maddi katkılarla 50 bin yüz siperliği, 16 bin el dezenfektanı ve 20 bin kolonya Türkiye'de üretim yapan yerli ve milli şirketlerden temin edildi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar da pandemi döneminde ülke olarak aldıkları yardımlarının neredeyse tamamının Türk kökenli doğu ülkelerinden olduğunu, bu yardımlarla ülkelerinin salgını yavaşlattığını belirtti. Tehlikenin geçmediğini ve çok dikkatli olmalarının gerektiğini ifade eden Magyar, kendilerine yardımda bulunan Adnan Polat olmak üzere Türk dostlarına ve Türk iş dünyasına teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Büyükelçi Oktay ise Macaristan ve Türkiye'nin salgınla ilgili sınavı başarıyla verdiğini, her iki ülkenin de aldıkları etkili önlemlerle salgının yol açtığı can kayıplarını ve zararı mümkün olan en düşük seviyede tuttuğunu söyledi. Büyükelçi Oktay, "Türkiye-Macaristan İş Konseyi'nin organize ettiği yardım konvoyuna katkıda bulunan Türk firmalarına takdir ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat da yardım konvoyu ile ilgili yaptığı açıklamada Türk ve Macar dostluğunun son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirterek, "Bu sıkıntılı süreçte yapılacak yardımlaşmanın yaratacağı olumlu algı, pekiştireceği dostluk ve kardeşlik duyguları, salgın sonrasındaki dönemde iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesini sağlayarak iş birliğimizin her alanda artarak devam etmesine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Polat, "Macaristan ile Türkiye arasında dostane ilişkiler, tarihten gelen bağlar ve kültürel yakınlık, gelişen ekonomik ve ticari ilişkiler, ayrıca uluslararası girişimlerimizde Macaristan'ın ülkemize verdiği destek çerçevesinde olumlu olarak ilerlemektedir. 2013 yılından bu yana stratejik iş birliği anlaşması içinde hareket eden iki ülke çok sayıda ekonomik ve siyasi ortaklığa imza atmıştır. Karşılıklı ticaretimiz 6 yıl öncesine kıyasla her yıl artmaya devam etmektedir. İş dünyası olarak öncelikli arzumuz 2019 yılında 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmini kısa zamanda iki katına, ülke hedefimiz olan 6 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır. Bunun için çalışmaya devam ederken, ikili ilişkilerin sadece ticari alanda değil, sosyal ve kültürel girişimlerle diğer alanlarda da gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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