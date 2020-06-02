1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapatılan Parti'nin lideri Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Türkiye'de ülkücü camianın yakinen tanıdığı, Fethullah Gülen'in aleyhine yazdığı "Fethullah Müslüman'mı?" isimli kitabıyla büyük ses getiren, kapatılan Ulusal Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
 02 Haziran 2020 23:21
Yazdır
Kapatılan Parti'nin lideri Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Türkiye'de ülkücü camianın yakinen tanıdığı, Fethullah Gülen'in aleyhine yazdığı "Fethullah Müslüman'mı?" isimli kitabıyla büyük ses getiren, kapatılan Ulusal Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

You Tube video kanalındaki "Semih Tufan Gülaltay Kutlu Yol" isimli hesabından 31.05. 2020 tarihinde "Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Milleti adına soruyoruz Selçuk Bayraktar, Altay Tankı, SİHA ve İHA" başlıklı bir video paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterip, hakaret içeren sözler kullandığı iddiasıyla önceki gün yakalanarak İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Semih Tufan Gülaltay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden ikinci şüpheli de tutuklandı
02 Haziran 2020 20:36		 Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin tutuklama kararı
02 Haziran 2020 20:20
Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
02 Haziran 2020 19:57		 Vefa Destek Grubu'na saldırmaktan tutuklu CHP'li başkana tahliye
02 Haziran 2020 16:06
FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa rekor para cezası
30 Mayıs 2020 15:31		 Parti mensuplarına hakaret eden tutuklu sanığa 3 yıl 9 ay hapis
30 Mayıs 2020 14:49
Devlete eleman sızdıran FETÖ sanığı yeniden yargılanıyor
29 Mayıs 2020 13:35		 Konya'da sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı
28 Mayıs 2020 21:07
Kadir Şeker hakkında tutukluluğun devamı kararı verildi
27 Mayıs 2020 12:37		 Hamile kadını tekmeleyip, polise saldıran muhtar, adli kontrolle serbest
26 Mayıs 2020 13:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar23:47 - 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi23:40 - Üç ilde bazı caddelerde maske takmak zorunlu oldu23:21 - Kapatılan Parti'nin lideri Erdoğan'a hakaretten tutuklandı23:14 - İşte Türkiye'nin ruhsat sahalarını gösteren yeni harita23:08 - Türk firmalardan Macaristan'a tıbbı malzeme yardımı23:02 - Mansur Yavaş'tan personeline sosyal medya uyarısı!22:52 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı22:44 - 'Polislerin 3600 ek gösterge sorunu çözülmesi gerekiyor'22:39 - Doç. Dr. Can: YÖK Dersleri Platformu geliştirilmeli
22:34 - 'Dünyadaki ilaç geliştirme süreçlerinde aktif rol oynayacağız'22:29 - Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı22:24 - Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran CHP'li tahliye edildi22:22 - AB fonları Türkiye'yi de kapsayacak22:19 - Bilim Kurulu, koronavirüs rehberini güncelledi!22:12 - Yemek yerken salonun tavanı çöktü! 2 çocuk yaralandı22:09 - Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor22:08 - Mayıs ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar
Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 3
kösmek 4
kıyamet günü saati 3
ismail küçükkaya 1
türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümesi 1
kyle hines 1
Yolcu kısıtlamasının kaldırılması 2
en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz 2
özel okulların 15 ağustos'ta telafi eğitimine başlaması 6
geçmek 2
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam