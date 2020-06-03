'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
Avukat Beybin Somuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sürekli başkalarının onayını alarak kendilerini mutlu olduklarına ikna etmeye çalışanların" daha mutsuz olduklarını ve boşanmaya daha yatkın olduklarını belirtti.
|03 Haziran 2020 00:17
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Son dönemde, Beğenmeye dayalı sosyal mecralar hayatımızda daha büyük yer tutuyor.
Sosyal mecralara katılan herkes beğenilebilmek için en özel mahrem anlarını dahi paylaşabiliyor.
Avukat Beybin Somuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sürekli başkalarının onayını alarak kendilerini mutlu olduklarına ikna etmeye çalışanların" daha mutsuz olduklarını ve boşanmaya daha yatkın olduklarını belirtti.
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