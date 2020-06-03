Amerikalı araştırmacılara göre Koronavirüsü 'yavaşlatan' 3 koşul
|03 Haziran 2020 01:09
|Yazdır
Science Daily sitesinin aktardığına göre Amerikalı araştırmacılar, hava sıcaklığı, yağışlar ve morötesi ışınlarının Kovid-19 salgınının yayılmasını ne şekilde etkilediğini açıklığa kavuşturdu.
Habere göre araştırmacılar, ocak sonu ile nisan sonu arasını kapsayan dönemde ABD'deki günlük yeni Kovid-19 vakaları verilerini ve bu rakamların hava sıcaklığı, yağışlar ve morötesi ışınları ile olası bağını analiz etti.
Artı 11 dereceye kadar yayılım azalıyor, daha yüksek hava ısıları ise etkili olmuyor
Yapılan çalışma, hava sıcaklığının artı 11 dereceye kadar yükselmesiyle koronavirüs yayılımının gerçekten de azaldığını, ancak 11 dereceden daha yüksek hava ısılarının virüsün bulaşmasının azalması ile alakalı olmadığını ortaya koydu.
Bununla birlikte sıcak havalarda hastalanma oranının soğuk hava koşullarına göre daha düşük olduğunu saptayan bilimciler, yeni vakalardaki en yüksek artışın eksi hava ısılarında gözlemlendiğine dikkat çekti ve hava ısısının, çok sıcaklarda da devam eden koronavirüs yayılımı açısından belirleyici faktör olmadığını vurguladı.
Morötesi ışınlar vakalardaki artış hızını kesiyor
Araştırmanın sonuçları, morötesi ışınların da yeni Kovid-19 vakalarındaki artış hızını kestiğini ortaya koyarken, havadaki nem oranının ve yağışların ise epidemiyolojik duruma önemli etkisi olmadığını gösterdi.
Araştırma ekibinden Shiv T. Sehra, elde edilen verilere dayanarak enfeksiyonun yayılmasının yaz aylarında tamamen kesileceğinin beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Sehra, yaptıkları araştırmanın hava ısısı, nem, yağış ve morötesi ışınlar gibi etkenlerin yeni tip koronavirüs üzerindeki toplu etkisini araştıran ilk çalışma olduğunu vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye ve Rusya virüs aşısı için ortak çalışmalara başlıyor
02 Haziran 2020 18:21
|'Virüsün sıcak havada yaşama şansı yok'
31 Mayıs 2020 11:50
|Bilim Kurulu Üyesi'nden 'hidroksiklorokin' açıklaması
31 Mayıs 2020 10:31
|Korona geçirdim mi? Antikor testleri başladı
31 Mayıs 2020 08:55
|İtalyan doktorlar, korona tedavisinde, yeni bir şey mi buldu?
28 Mayıs 2020 01:26
|Toplu taşıma ve özel araç klimasından virüs bulaşır mı?
22 Mayıs 2020 17:11
|Bilim Kurulu Üyesi: Yaz aylarında küçük patlamalar bekliyoruz
22 Mayıs 2020 14:52
|Maske, virüsün yayılımını yüzde 75 azaltıyor
21 Mayıs 2020 16:05
|Rüzgar varsa, açık havada 2 metre sosyal mesafe, yeterli değil!
21 Mayıs 2020 15:14
|Koronavirüs havadan bulaşabilir mi?
20 Mayıs 2020 19:21