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Amerikalı araştırmacılara göre Koronavirüsü 'yavaşlatan' 3 koşul

Amerikalı bilim insanlarının hava sıcaklığının ve diğer hava koşullarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını nasıl etkilediğini açıklığa kavuşturduğu bildirildi.
 03 Haziran 2020 01:09
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Amerikalı araştırmacılara göre Koronavirüsü 'yavaşlatan' 3 koşul

Science Daily sitesinin aktardığına göre Amerikalı araştırmacılar, hava sıcaklığı, yağışlar ve morötesi ışınlarının Kovid-19 salgınının yayılmasını ne şekilde etkilediğini açıklığa kavuşturdu.

Habere göre araştırmacılar, ocak sonu ile nisan sonu arasını kapsayan dönemde ABD'deki günlük yeni Kovid-19 vakaları verilerini ve bu rakamların hava sıcaklığı, yağışlar ve morötesi ışınları ile olası bağını analiz etti.

Artı 11 dereceye kadar yayılım azalıyor, daha yüksek hava ısıları ise etkili olmuyor

Yapılan çalışma, hava sıcaklığının artı 11 dereceye kadar yükselmesiyle koronavirüs yayılımının gerçekten de azaldığını, ancak 11 dereceden daha yüksek hava ısılarının virüsün bulaşmasının azalması ile alakalı olmadığını ortaya koydu.

Bununla birlikte sıcak havalarda hastalanma oranının soğuk hava koşullarına göre daha düşük olduğunu saptayan bilimciler, yeni vakalardaki en yüksek artışın eksi hava ısılarında gözlemlendiğine dikkat çekti ve hava ısısının, çok sıcaklarda da devam eden koronavirüs yayılımı açısından belirleyici faktör olmadığını vurguladı.

Morötesi ışınlar vakalardaki artış hızını kesiyor

Araştırmanın sonuçları, morötesi ışınların da yeni Kovid-19 vakalarındaki artış hızını kestiğini ortaya koyarken, havadaki nem oranının ve yağışların ise epidemiyolojik duruma önemli etkisi olmadığını gösterdi.

Araştırma ekibinden Shiv T. Sehra, elde edilen verilere dayanarak enfeksiyonun yayılmasının yaz aylarında tamamen kesileceğinin beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Sehra, yaptıkları araştırmanın hava ısısı, nem, yağış ve morötesi ışınlar gibi etkenlerin yeni tip koronavirüs üzerindeki toplu etkisini araştıran ilk çalışma olduğunu vurguladı.
Memurlar.Net
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