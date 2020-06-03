3 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
3 Haziran 2020 tarihli Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne ait atama kararları yayımlandı.
|03 Haziran 2020 02:57
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ATAMA KARARLARI
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim Erkan KELEŞ atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığın
Açık bulunan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nurettin TAŞ atanmıştır.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman YILDIZ atanmıştır.
2 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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