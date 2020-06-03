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3 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

3 Haziran 2020 tarihli Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne ait atama kararları yayımlandı.
 03 Haziran 2020 02:57
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3 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim Erkan KELEŞ atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığın

Açık bulunan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nurettin TAŞ atanmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman YILDIZ atanmıştır.

2 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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