1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 03 Haziran 2020 06:26
Yazdır
Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 29 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mason arşivi böyle yok oldu
03 Haziran 2020 06:11		 Emniyet ekiplerinden karantinadaki çocuğa doğum günü sürprizi
03 Haziran 2020 00:41
'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
03 Haziran 2020 00:17		 Ünlü sunucudan Türk bayrağı üzerinde kumar oynama skandalına sert tepki
03 Haziran 2020 00:12
Türk firmalardan Macaristan'a tıbbı malzeme yardımı
02 Haziran 2020 23:08		 Antalya sahillerinde 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi
02 Haziran 2020 21:42
Kızılay Başkanı: Plazmanın para karşılığı satılması suçtur
02 Haziran 2020 20:51		 Prof. Dr. Gürüz: Aşı üretimi pahalı, uzun soluklu bir süreç
02 Haziran 2020 20:31
Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı
02 Haziran 2020 20:00		 Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor
02 Haziran 2020 19:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:56 - Ülke sinir uçlarına dokunan seri saldırılarla karşı karşıya06:42 - Finans yalanı boşa çıktı: Türkiye 2 ayda 6,3 milyar kredi aldı06:26 - Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi06:11 - Mason arşivi böyle yok oldu02:57 - 3 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı01:54 - Nusret: Virüs çıkınca ülkeme döndüm, Türkiye sağlıkta çok iyi01:14 - Türkiye yeni ruhsat sahalarını Dünyaya ilan etti01:09 - Amerikalı araştırmacılara göre Koronavirüsü 'yavaşlatan' 3 koşul00:41 - Emniyet ekiplerinden karantinadaki çocuğa doğum günü sürprizi00:17 - 'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
00:12 - Ünlü sunucudan Türk bayrağı üzerinde kumar oynama skandalına sert tepki00:05 - Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı00:05 - 3 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı23:47 - 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi23:40 - Üç ilde bazı caddelerde maske takmak zorunlu oldu23:21 - Kapatılan Parti'nin lideri Erdoğan'a hakaretten tutuklandı23:08 - Türk firmalardan Macaristan'a tıbbı malzeme yardımı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
Türkiye yeni ruhsat sahalarını Dünyaya ilan etti
'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı
Ünlü sunucudan Türk bayrağı üzerinde kumar oynama skandalına sert tepki
3 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Amerikalı araştırmacılara göre Koronavirüsü 'yavaşlatan' 3 koşul
Nusret: Virüs çıkınca ülkeme döndüm, Türkiye sağlıkta çok iyi
3 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Emniyet ekiplerinden karantinadaki çocuğa doğum günü sürprizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yeşil 1
Yolcu kısıtlamasının kaldırılması 2
kim korkar sosyal fobiden 1
tutun kolonyasi 2
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
seyahat yasağı 1
ağzının ayarı olmamak 2
kösmek 4
bugün yazasım yok 2
ismail küçükkaya 1
SON İLANLAR
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Delici Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Mimas Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir Beydağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam