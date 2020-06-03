Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|03 Haziran 2020 06:26
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mason arşivi böyle yok oldu
03 Haziran 2020 06:11
|Emniyet ekiplerinden karantinadaki çocuğa doğum günü sürprizi
03 Haziran 2020 00:41
|'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
03 Haziran 2020 00:17
|Ünlü sunucudan Türk bayrağı üzerinde kumar oynama skandalına sert tepki
03 Haziran 2020 00:12
|Türk firmalardan Macaristan'a tıbbı malzeme yardımı
02 Haziran 2020 23:08
|Antalya sahillerinde 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi
02 Haziran 2020 21:42
|Kızılay Başkanı: Plazmanın para karşılığı satılması suçtur
02 Haziran 2020 20:51
|Prof. Dr. Gürüz: Aşı üretimi pahalı, uzun soluklu bir süreç
02 Haziran 2020 20:31
|Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı
02 Haziran 2020 20:00
|Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor
02 Haziran 2020 19:46