1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci korona dalgası az hasarlı geçecek

Bilim Kurulu, sokağa çıkamadıkları için koronavirüse karşı bağışıklık geliştiremeyen yaşlıların, ikinci dalgada büyük risk altında olduğunu düşünüyor. Bu sebeple ilk onlar korunacak
 03 Haziran 2020 06:51
Yazdır
İkinci korona dalgası az hasarlı geçecek

Türkiye'de pazartesi günü başlayan yeni kontrollü hayatın ilk yansımaları haftaya görülecek. Bilim Kuruluna göre kısa vadede ikinci bir koronavirüs dalgası beklenmiyor. Vakaların, eylül-ekim gibi artacağı öngörülüyor ancak bu da ilki kadar şiddetli olmayacak. Kurul'da "İkinci dalga olsa bile sağlık ordusu virüsü tanıdı, tecrübe edindi. Sağlık altyapısı hazırlıklı, ilaç stokları yapıldı. İkinci dalgayı daha az hasarlı atlatırız" görüşü hakim. Hiç dışarı çıkmadıkları için bağışıklık geliştiremeyen 65 yaş ve üstünün, olası bir ikinci dalgada virüse yakalanma risklerinin yüksek olacağı düşünülüyor. Uzmanlar "Risk gruplarını yaz mevsiminde de korumaya devam etmeliyiz. İkinci dalgadan en çok etkilenenler, hiç dışarı çıkmayanlar olur. Süreç iyi götürülürse bunu da başarıyla atlatırız" değerlendirmesini yapıyor.

ÇARPIŞMAYA HAZIRIZ

Bu arada Türkiye'nin bağışıklık haritasının çıkarılacağı antikor testleri de bu hafta başlatıldı. 156 bin kişiye yapılacak testlerle, virüsün hangi yaş gruplarını, hangi kronik hastalığı olanları etkilediği, hangi meslek gruplarında yoğunlaştığı ve coğrafi şartlara göre değişkenlik gösterip göstermediğine bakılacak. Sağlık Bakanlığı kaynakları, test yapılacak kişilerin, koronavirüs tanısı konmamış ve hiçbir belirtisi olmayanlardan seçildiğine dikkat çekti. Nüfus yoğunluğuna göre dağılımı yapılan testlerin 30 bine yakını İstanbul'da yapıldığı belirtildi. Kaynaklar "İkinci dalga olursa bu sonuçlar bize çok yardımcı olacak. Nerede, nasıl tedbirler almamız gerektiğini buna göre belirleyeceğiz. Mesela, çocuklarda bağışıklık görürsek, ikinci dalga gelse bile belki okullar kapatılmaz. Ya da virüs belli bir coğrafi bölgede veya belli meslek gruplarında yoğunlaşmışsa oralara yönelik tedbirler gelir, bütün Türkiye'de aynı tedbirler uygulanmaz" açıklamasını yaptı.

SON VERİLER YOL BELİRLEYECEK

Vakalar daha da düşerse yaşlılar haftaya sokakta

65 yaş ve üstü ile 18 yaş altının ne zaman sokağa çıkabileceği hala merak konusu. Bunun ile ilgili karar önümüzdeki hafta verilecek. Bilim Kurulu, bu hafta problemsiz geçerse yasakları esnetme taraftarı. Vakalar daha da azalırsa yaşlılar için kısıtlamanın kaldırılacağı öngörülmekte. Bu adım da ilk olarak, 14 gün hiç Covid-19 vakasının görülmediği şehirlerden başlatılacak.

Yücel KAYAOĞLU -
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
NASA'dan göktaşı uyarısı: Tehlikeli bir şekilde Dünya'ya yaklaşıyor
03 Haziran 2020 08:39		 Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
03 Haziran 2020 08:03
Su altı gösterisiyle teknoloji bağımlılığına dikkat çekti
03 Haziran 2020 07:40		 Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
03 Haziran 2020 06:30
Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03 Haziran 2020 06:26		 Mason arşivi böyle yok oldu
03 Haziran 2020 06:11
Emniyet ekiplerinden karantinadaki çocuğa doğum günü sürprizi
03 Haziran 2020 00:41		 'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
03 Haziran 2020 00:17
Ünlü sunucudan Türk bayrağı üzerinde kumar oynama skandalına sert tepki
03 Haziran 2020 00:12		 Türk firmalardan Macaristan'a tıbbı malzeme yardımı
02 Haziran 2020 23:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:00 - Sağlık Bakanlığı 5 genel yazıyı yürürlükten kaldırdı. İstifalar serbest mi?08:57 - FETÖ'nün 'ışık evleri', 'hijyen evleri' oldu08:49 - Dedektif gibi iz sürdü çeteyi çökertti08:47 - Döviz fonlarında tevkifat oranı yüzde 15'e yükseltildi08:45 - Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı paylaşım (Fonda İbrahim Tatlıses)08:39 - NASA'dan göktaşı uyarısı: Tehlikeli bir şekilde Dünya'ya yaklaşıyor08:37 - Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyonu geçti08:30 - FETÖ'nün operasyon hesabının kirli faaliyetleri08:15 - Rüşvet suçlamasını müfettiş inceleyecek08:14 - Bitlis'te 9 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08:12 - Apple o iPhone modellerinin fişini çekiyor08:03 - Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum08:01 - Adliyelere 'seri muhakeme' ayarı07:50 - Meslek liseliler tarih yazdı07:40 - Su altı gösterisiyle teknoloji bağımlılığına dikkat çekti07:30 - Zam yapanlara kredi yok!07:15 - Görüntülü ve sesli konuşmalar kotadan yemeyecek06:56 - Ülke sinir uçlarına dokunan seri saldırılarla karşı karşıya
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Türkiye yeni ruhsat sahalarını Dünyaya ilan etti
'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı
Ülke sinir uçlarına dokunan seri saldırılarla karşı karşıya
3 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
İkinci korona dalgası az hasarlı geçecek
Nusret: Virüs çıkınca ülkeme döndüm, Türkiye sağlıkta çok iyi
Amerikalı araştırmacılara göre Koronavirüsü 'yavaşlatan' 3 koşul
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz 1
geçmek 2
bambu faresi 1
kamu personelinin normal mesaisine dönmesi 6
ağzının ayarı olmamak 2
erdoğan iktidardan düşerse türkiye yıkılır 5
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 6
tatil 1
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 1
01.06.2020 kıraathane,cafe ve restoranların açılması 6
SON İLANLAR
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Delici Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Mimas Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir Beydağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam