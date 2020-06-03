Zam yapanlara kredi yok!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamada; Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi paketleriyle yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve vatandaşların alacağı ürün ve hizmetlerin uygun şartlarda finanse edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada "27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların, etiketlerini önceki seviyeye çekmeleri şartıyla bu kampanyalara katılması mümkün olabilecek" ifadelerine yer verildi. Bu arada kamu katılım bankaları da dört yeni pakete dahil olarak, faizsiz finansman tercih edeceklere aynı fırsatları sundu. Sıfır konutlar için 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vadeli, yüzde 0,64 oranla finansman imkanı sunulacak. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km araç satın alacak müşteriler için de yüzde 0,49-0,69 oran uygulanacak. Mobilya, elektronik, beyaz eşyada 0,55 oranla 30 bin TL'ye kadar finansman imkanı verilecek. 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeyle de tatil finansmanı seçeneği olacak.