Meslek liseliler tarih yazdı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Pandemi sürecinde meslek liselerinin sergilediği performansı iş dünyası da yakından takip etti. Yıllardır, "Başarısız öğrencilerin okulu" algısına maruz kalan öğrenciler, sergiledikleri başarılarıyla iş dünyası ve eğitim camiasında da heyecan yarattı. İş dünyası eğitim camiasına yaptığı çağrıların karşılık bulmaya başlamasından memnun, ailelerden de destek bekliyor.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli bir çıpa olduğunu belirterek, "Son dönemde MEB'in başlatmış olduğu dönüşüm ve iş dünyası ile yapılan işbirlikleri sayesinde mesleki ve teknik eğitimde yaşanan sorunlar çözülmeye ve algı pozitif yönde değişmeye başlamıştır" dedi.

Yıllardır firmaların çalıştıracak nitelikli eleman bulamazken, kahvehanelerde gençlerin oturmasından şikayet edildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Çünkü okullarda verdiğimiz eğitim, dışarda işe yaramıyor. Dışarda talep gören nitelikler, okullarda öğretilmiyor. Bu yapıyı değiştirmek zorundaydık" diye konuştu. Almanya örneğini veren Hisarcıklıoğlu, ülkenin mesleki eğitim ile reel sektörü, odalar vasıtasıyla birbirine entegre ettiğini vurguladı. MEB'in piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçilmesini sağladığını belirten TOBB Başkanı, "MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün özel sektör ile gerçekleştirdiği protokollerle meslek liseleri daha cazip hale getirildi" dedi.

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN:

Kendisi de meslek lisesi mezunu olan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, pandemi döneminde meslekçi gençlerin büyük başarı yakaladığını belirterek, "İnanılmaz işler başardılar. Bana göre tarih yazdılar" dedi. Baran, "Endüstri meslek lisesi torna, makine bölümünden mezun oluyor bir arkadaşımız. Anne ve baba, 'aman oğlum kirlenmesin, sen AVM'de tezgahtarlık yap' diye gönderiyor, mesleği yaptırmıyor. Öyle olunca da eleman yetişmiyor. OSB'leri geziyorum. O kadar çok elemana ihtiyacımız var ki. Maalesef yetişmiyor. 'Sıkıntımız var' diye serzenişte bulunuyorlar. İnşallah başlatılan dönüşümle ülkenin ihtiyacı karşılanır" diye konuştu.

İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN:

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise, koronanavirüsün kendini ispat noktasında belirli sektörleri ön plana çıkardığını belirterek, "Sektörlerden ilki tartışmasız sağlık sektörü. Diğeri ise meslek ve teknik eğitim. Her gün bir okulumuzdan başarı hikayesi geliyor. Bir iki sene içerisinde, beraber yönetim gösterdiğimiz okulların tercih edilmedeki itibarını göreceğiz. Bir kaç sene içerisinde çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

ASO BAŞKANI NURETTİN ÖZDEBİR:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, katsayı engeli nedeniyle yıllarca köhneleşen mesleki ve teknik eğitimde son dönemde durumun değiştiğini söyledi. Mesleki eğitimin cazibesinin arttığını belirten Özdebir, pandemi süreci performansına değinerek, "Özgüvenlerinin kazanılması, kamuoyunun dikkatinin çekilmesi açısından çok faydalı oldu. Bu iyi bir gidişat. Meslek liseleri tekrar parlamaya başladı. 'Bu adam okuyamaz, hiç değilse meslek sahibi olsun' algısı oldukça kırıldı" diye konuştu.

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, uzun yıllar boyunca sorunun, reel sektör ile sanayi ve teknolojideki gelişimi birkaç nesil geriden takip eden mesleki ve teknik eğitim anlayışı olduğunu bunun da reel sektör ile okullar arasında uçurum oluşturduğunu vurguladı. En çok ara eleman ihtiyacının İstanbul'da olması nedeniyle, sorundan en çok İstanbul'un etkilendiğini belirten Avdagiç, "MEB'in mesleki ve teknik eğitimde 2 yıldır yapmaya çalıştığı yapısal değişikliği Cumhuriyet döneminde mesleki eğitim alanında atılmış en önemi adım olarak değerlendiriyorum. Çünkü mesleki eğitimde iş dünyası ile sıkı ve yakın diyalog içinde olan bir anlayış benimsendi. Gerek tematik okullar gerekse proje okullar hayata geçirilerek, mesleki eğitime prestij kazandırıldı. Ayrıca reel sektörle yakın ilişki içinde olunması, bu okullarda okuyan çocuklarımızın iş bulma endişesini ortadan kaldırdı" dedi.

ASELSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖRGÜN: BENZER OKULLAR ARTACAK

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, dünyada mesleki eğitimde Avrupa ülkelerinden Almanya ve Asya ülkelerinden Japonya'nın en başarılı uygulama örnekleri arasında gösterildiğini belirtti. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de sektörle yürütülen iyi uygulama örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Görgün, "ASELSAN MTAL ilk olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci aldı. Kontenjanı 120, mevcutta da 120 öğrenci bulunuyor. Okulumuz ve benzer okul mezunlarının başarılarıyla talebin ve benzer okullar sayısının artacağını değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.

İTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET KARACA: POZİTİF ALGI OLUŞTU

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerin ara elaman yetiştirmeye büyük önem verdiğini ve geldikleri noktanın net olduğunu belirten Karaca, ara eleman yetiştirme konusunda Türkiye'nin son bir kaç yıla kadar ciddi hamleler yapamadığını kaydetti. MEB'in konuya kafa yorduğunu, İTÜ'nün de üzerine düşeni yaptığını dile getiren Karaca, "Bilişim, elektronik ve gemicilik alanlarında 90'a yakın öğrenci aldık. İngilizce eğitim veriyoruz. Yüzde 1'lik dilimlerden öğrenci çektik. Veliler daha çok sahiplendi. Bir gelecek görüyorlar. Pozitif algı oluştu" dedi.

EĞİTİM BİR SEN GENEL SEKRETERİ LATİF SELVİ: AKADEMİK BAŞARI DA YAKINDA

Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ise, 28 şubat dönemi sonrası mesleki ve teknik eğitimin konumunu kaybettiğini belirtti. Bir dönem mesleki ve teknik eğitimin lise akademik müfredatını kaldıramayan çocukların geldiği, çoğunlukla sınıf tekrarı yapıp, oradan açık öğretime gittiği okullar olarak bilindiğini kaydeden Selvi, ancak durumun şimdi böyle olmadığını vurguladı. İllerdeki bazı liselerin Anadolu liselerinden daha yüksek puanla öğrenci aldığına işaret eden Selvi, akademik başarının da yakında görüleceğini belirtti. Selvi, "Pandemi sürecinde Türkiye gördü ki meslek liselerine biraz daha omuz verilirse buralar, sanayi üretiminde çok ciddi katkılar verebilecek alt yapı merkezleri gibi çalıştıkları görülecek. Bundan sonraki yıllarda meslek liselerinin kıymeti artacağını düşüyorum" diye konuştu.