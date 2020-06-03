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Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum

Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum" dedi.
 03 Haziran 2020 08:03
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Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara, koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin gevşetilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir televizyon kanalında konuşan Kara, "15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum. Türkiye'nin almış olduğu önemler çok önemli, ilaçlarla ciddi bir başarımız var. Kaybımız var bu can yakıcı bir durum fakat dünya sıralamasında iyi yerdeyiz. Bir can kaybını ve bir vakayı başarısızlık olarak değerlendirmeyiz. Seyahatlerimizde kurallara uymalı ve çok dikkat etmeliyiz" dedi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kara "Sosyal mesafe en az 1.5 metre olmalı. Bir insanla karşılıklı konuşurken aramızdaki 60 cm olmalı" dedi.

2 yaşa maske uyarısı

Kara, CNN Türk'te yaptığı açıklamada da kurallara uyulursa ağustosta koronavirüsün bitebileceğini söyledi. Kara, 2 yaşın altındaki çocuklarda maske kullanılmaması konusunda uyardı. Kara maske yerine bu çocuklara yüz koruyucu siperlik kullanılması gerektiğini söyledi.
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