Rüşvet suçlamasını müfettiş inceleyecek
|03 Haziran 2020 08:15
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CHP'nin 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, 21 Mayıs günü Twitter hesabı üzerinden Antalya'nın CHP'li Kumluca Belediyesi ile ilgili çok konuşulacak bir suçlamada bulunmuştu. Sapan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu etiketlediği tweet'inde, Kumluca Belediyes'nin 2 milyon lira rüşvet aldığını iddia etmişti. CHP'li eski vekil tweet'inde; "@kilicdarogluk haftalardır AK Partili belediyenin 500 bin TL rüşvet aldığını konuşuyor. Ve fakat Kumluca Belediye'sinin aldığı iddia edilen 2 milyon TL'den hiç söz etmiyor! KK'ya bir rus atasözünü hatırlatayım; 'Eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın' @mustafakoleoglu" demişti.
Tüm bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıkça görevlendirilen müfettişler rüşvet iddiasını araştıracak. SABAH'ın ulaştığı Sapan, Antalya kamuoyunun bu olay ile çalkalandığını, milletvekili Aydın Özer başkanlığında toplantılar yapıldığını ifade etmişti.
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