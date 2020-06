FETÖ'nün operasyon hesabının kirli faaliyetleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medya hesabı '@kacsaatolduson'un yöneticisi olduğu gerekçesi ile Gaziantep'te gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz, geçtiğimiz ay çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Daha önce başka bir FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanıp tahliye edildiği belirlenen Yılmaz'ın örgütün talimatıyla çok sayıda sosyal medya hesabı açarak algı yönetimi yaptıklarını itiraf ettiği belirlenmişti.

İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca '@kacsaatoldu' hesabını 2014 yılında örgütten gelen talimatla aktif ettiği belirlenen Yılmaz hakkındaki soruşturmayı tamamlanmış, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan iddianame düzenlendiği öğrenilmişti. Başsavcılıkça hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İddianamede, 17/25 Aralık Yargı Darbesi sonrasında, FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarına yapılan operasyonların etkinliğini azaltmak, devlet görevlilerini itibarsızlaştırmak maksadıyla, sosyal medya platformları üzerinden ulusal ve uluslararası arenalarda örgütle mücadelede aktif rol oynayan kişi, kurum ve kuruluşları karalayıcı mahiyette paylaşımların yapıldığı anlatıldı. Devletin gizli kalması gereken bilgilerinin deşifre edilmeye çalışıldığı, toplumda korku, panik oluşturulmaya yönelik yanlış ve yanıltıcı söylemlerin servis edildiği ve suni olarak toplumsal hareketler başlatılmaya çalışıldığı kaydedildi.

REKLAMDAN ALINAN GELİR FETÖ'YE GİTTİ

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 'Kaçsaatoldu?' isimli Twitter hesabının üç farklı hesapla bağlantılı olduğu, bu hesaplarda çeşitli meslek gruplarından şahıslara yönelik örtülü reklamlar yapılarak bu reklamlardan elde edilen gelirlerin FETÖ'nün üst düzey sosyal medya sorumlularının hesaplarına gönderildiği belirtildi.

İddianamede, örgüte ait sosyal medya hesapları olan @kacsaatolduson, @kacsaatoldusonn, @kacsaatoldunet vb sosyal medya hesaplarının süpheli Hüseyin Yılmaz tarafından yönetildiğine ilişkin deliller elde edilmesi üzerine şüphelinin 1 Mayıs'ta gözaltına alındığı kaydedildi. Yılmaz'ın gözaltına alındığı tarihe kadar FETÖ ile irtibat halinde olduğu ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı anlaşılan SIGNAL programı üzerinden Zafer Kod Abdullah P. ile yazışmaların olduğu belirtildi.

İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın söz konusu soruşturma öncesinde başka bir FETÖ soruşturması kapsamında hakkında delillerin bulunduğu, bu kapsamında şüphelinin örgütün uygulaması kriptolu haberleşme ByLock programını kullandığının, örgüte müzahir kurumlarda yönetici olarak görev aldığının ve örgüt içinde Hasan (K) kod adını kullandığının ortaya çıktığı belirtildi.

ÖRGÜTTE 'MÜDÜR' POZİSYONUNDA

Şüpheli hakkında örgüt içerisinde Mahrem imamların üstünde 'Müdür' olarak faaliyet gösterdiği gerekçeleriyle "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan 18 Eylül 2019 tarihinde iddianame tanzim edildiği ve atılı suçtan Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde derdest dosyasının bulunduğu belirtildi.

İddianamede, şüphelinin örgütün sosyal medya hesaplarının yönetilmesine ilişkin ve diğer örgütsel faaliyetlerinin ayrı ve yeni bir suç olarak ele alınması gerektiğinin anlaşılmış olduğundan hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ALGI DOLU PAYLAŞIMLARI TEK TEK SIRALANDI

İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın "@Kaçsaatoldu" adına açılan hesaplar üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün algı yönetimi faaliyetleri doğrultusunda yaptığı paylaşımlar tek tek sıralandı.

ÖRGÜT ADINA FAALİYETLER

İddianamede, şüpheli Hüseyin Yılmaz'ın ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt yapısı içerisinde aktif olarak görev aldığı, sosyal medya hesapları üzerinde FETÖ'nün algı yönetimi faaliyetleri doğrultusunda paylaşımlar yaparak örgütün sosyal medya hesap yöneticisi konumuyla faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Şüphelinin, örgütsel faaliyet ve yoğunluğu, örgüt içindeki konum ve statüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Hükümetini terör örgütünün amaçları doğrultusunda yıpratmaya yönelik faaliyetlerinin tespit edildiği belirtildi.

FETÖ'YÜ ÖVEN TWEETLERİ ARŞİVLEMİŞ

Dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemenin de yer aldığı iddianamede, Yılmaz'ın FETÖ'yü övücü mahiyetteki tweetlerden ekran altıntısı yaparak arşivlediği belirlendi.

NOT DEFTERİNE 'VPN' KAYDETMİŞ

Şüphelinin telefonunda bulunan 'Not defteri'nde farklı VPN numaraları ile diğer ülkelerin ağları üzerinden nasıl paylaşım yapılacağı ve nelerin yapılması gerektiği, yasa dışı bağlantılar yapılmasını ve sürekli VPN numaralarını bulabilecekleri internet adresi bulunan sayfaları tarif eden not elde edildiği kaydedildi. Yine aynı not defteri içerisinde kayıtlı olan, farklı ülkelere ait VPN sunucu numaraları yazılı olan notlar elde edildiği ve VPN'lere nasıl bağlanılması gerektiğini gösterir not elde edildiği belirtildi.

'PERİHAN TEYZE' İLE DUA SEANSI

Şüpheli Yılmaz'ın 'Perihan Teyze' ismi adı altında kayıtlı şahıs ile FETÖ'nün sözde mağdur, mazlumlar, esirler ve cezaevlerinde bulunan şahıslar için dua yapılması gerektiği şeklinde yazışmalar bulunduğu kaydedildi. Yazışmaların bulunduğu telefonun Yılmaz'ın eşine ait olduğu belirtildi.

ÖRGÜT İÇİNDE ÖNEMLİ KONUM

İddianamede, şüphelinin özellikle yukarıda da belirtildiği üzere örgüt içinde sosyal medya hesap yöneticisi olarak örgüt hiyerarşisi içerisinde "yönetici" sıfatıyla faaliyetlerine devam ederek sürekli şekilde örgüt içinde önemli konumda bulunduğu anlaşılan şahıslarla irtibat içinde hareket ettiği kaydedildi.

Örgüt mensuplarına yapılan operasyonların etkinliğini azaltmak, devlet görevlilerini itibarsızlaştırmak maksadıyla, sosyal medya platformları üzerinden ulusal ve uluslararası arenalarda örgütle mücadelede aktif rol oynayan kişi, kurum ve kuruluşları karalayıcı mahiyette paylaşımların yapılıp, devletin gizli kalması gereken bilgilerinin deşifre edilmeye çalışılarak, toplumda korku, panik oluşturulmaya yönelik yanlış ve yanıltıcı söylemlerin servis edilmek suretiyle ve dosya içerisindeki tüm bilgilerden örgüt yönetici sıfatıyla aktif ve etkin görev üstlendiği kaydedildi.

SUÇTAN KURTULMAK İÇİN.

Örgütün kuruluş amaçlarını, ideolojisini, fikir, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü bir şekilde örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği belirtildi. Şüphelinin silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçu açısından süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösterecek ve örgüt ile organik bağ oluşturacak eylemlerinin olduğunun açık olduğu, suç ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilemeyeceği kaydedildi.

Şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği kaydedilen iddianamede, 15 kişiyi teşhis ettiği, bunlardan 14'ünün daha önce 'Terör Örgütü Üyeliği' suçundan işlem gören kişiler olduğu, 1 kişinin de yurt dışında olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle şüphelinin etkin pişmanlık kapsamına sokabilecek şekilde kısıtlı bilgi verdiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianame Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi ardından Hüseyin Yılmaz, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan hakim karşısına çıkacak.

