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Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 3 milyonu aştı.
 03 Haziran 2020 08:37
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Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 3 milyon 66 bin 698 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (645 bin 974), Brezilya (253 bin 570), Rusya (186 bin 985), Almanya (166 bin 400), İtalya (160 bin 92), Türkiye (129 bin 921), İran (123 bin 77), Hindistan (100 bin 303), Şili (86 bin 173) ve Çin (78 bin 314) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 452 bin 391'e ulaşırken, virüs nedeniyle 382 bin 479 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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