NASA'dan göktaşı uyarısı: Tehlikeli bir şekilde Dünya'ya yaklaşıyor

250 ile 570 metre genişliğinde kabul edilen göktaşı için 6 Haziran tarihini işaret eden NASA, uzun zamandır izlediği bu olayın saat bilgisini de paylaştı. Dünya'ya minimum mesafeden geçecek olan göktaşı, yörüngeye girme ve çarpışma riskinden çok uzak olsa da NASA kayıtlarında potansiyel riskli olarak yer alıyor. İşte, NASA'nın göktaşı hakkında yaptığı son açıklamalar

Son aylarda yaptığı göktaşı açıklamaları ile gündeme oturan NASA, son açıklamasını ajans ekranı üzerinden yaptı. Dünya için potansiyel riskli olan göktaşı bilgilerini bu ekrandan yayımlayan NASA, 2002 NN4 kodunu verdikleri 163348 numaralı göktaşının 6 Haziran 2020 tarihinde Dünya'ya en yakın konumdan geçiş yapacağını açıkladı. Tahmini çapının 250 ile 570 metre olduğu tahmin edilen göktaşının Dünya'ya çarpma riski ise bulunmuyor.

İşte, göktaşı hakkında detaylı bilgiler

163348 (2002 NN4) adlı göktaşı, 6 Haziran'da Türkiye saatiyle 6.20'de Dünya ile en yakın konuma gelecek. Fakat bu nokta Ay'ın yörüngesinin 13 katı kadar bir mesafede bulunduğu için bilim insanları 11.1 km/sn hızla ilerleyen göktaşının Dünya ile çarpışabileceğini öngörmüyor.Bununla birlikte göktaşı, yörüngesi Dünya'nın yörüngesiyle kesiştiği için potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor.

2002'de keşfedilen 163348 (2002 NN4) göktaşının Güneş etrafındaki bir tur atması yaklaşık 300 Dünya günü sürüyor

Dünya'da Dinozor neslinin tükenmesine neden olduğu düşünülen ve Chicxulub Kraterini oluşturan göktaşı çarpışmasında, bu göktaşının 10 kilometrelik bir çapa sahip olduğu varsayılmakta.



ScienceDaily'nin haberine göre, İngiltere'de Imperial College London'da görevli bilim insanları, Chicxulub Krateri'nin oluşmasına neden olan çarpmanın, jeofizik veriyle birleştirilen 3 boyutlu simülasyon modellerini geliştirdi.

Çarpma anından Chicxulub Krateri'nin oluşmasına kadar tüm olayın yeniden canlandırıldığı simülasyonlarda, asteroitin, atmosferde iklim değişikliğine yol açan gazların miktarını azamiye çıkartacak biçimde Dünya'ya 60 derece açıyla çarptığını ortaya koydu.

Bu açıyla çarpmanın, milyarlarca ton sülfürün serbest kalarak Güneş'i kapatmasına, atmosferin 66 milyon yıl önce dinozorların ve Dünya üzerindeki yaşamın yüzde 75'inin yok olmasına yol açan biçimde soğumasına neden olabileceği belirtildi.

Araştırma ekibinin lideri Profesör Gareth Collins, "Dinozorlar için en kötü senaryo tam tamına gerçekleşmiş. Asteroit çarpması, atmosfere inanılmaz miktarda iklim değişiklikliğine neden olan gazları salmış, dinozorların yok olmasıyla sonuçlanan olaylar zincirini başlatmış. Bu muhtemelen en ölümcül açılardan biriyle çarpması gerçeğiyle daha da kötüleşmiş." değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.





Kaynak: Reuters