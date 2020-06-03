Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı paylaşım (Fonda İbrahim Tatlıses)
|03 Haziran 2020 08:45
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Gökçe, sosyal medya hesabından farkındalık yaratmak için İbrahim Tatlıses'in Saygımız vardır şarkısı eşliğinde siyahi bir bebeğe biberonla süt içirdiği videoyu paylaştı.
ABD'nin Minneapolis kentinde bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak Afro-Amerikalı George Floyd'un ölümüne yol açması sadece ülkeyi değil dünyayı ayağa kaldırdı. Tepki amacıyla sokaklarda gösterilerin yapıldığı olaya ünlüler de kayıtsız kalmadı.
İBRAHİM TATLISES ŞARKISI
ABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe bugün sosyal medya hesabından ırkçılık karşıtı bir video paylaştı. Bir siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş bir videosunu paylaşan Gökçe, fon müziği olarak ise İbrahim Tatlıses'in Saygımız vardır parçasını kullandı.
SAYGIMIZ VARDIR SÖZLERİ
Bir karınca yuvasını kaybetse
O gece yatamam kaygımız vardır
Bir yaprak dalından sararıp düşse
Ezilir yüreğim duygumuz vardır
Ha kutuplarda bir eskimo genci
Ha Afrika'da garip bir zenci
Farketmez ne dili ne rengi
Madem ki insandır saygımız vardır
İnsanı insandan ayırmam ki
Bu bizden diyerek kayıramam ki
Sanmayın sesimi duyuramam ki
İnsanız insana saygımız vardır
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