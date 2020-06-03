Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı paylaşım (Fonda İbrahim Tatlıses)

Gökçe, sosyal medya hesabından farkındalık yaratmak için İbrahim Tatlıses'in Saygımız vardır şarkısı eşliğinde siyahi bir bebeğe biberonla süt içirdiği videoyu paylaştı.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak Afro-Amerikalı George Floyd'un ölümüne yol açması sadece ülkeyi değil dünyayı ayağa kaldırdı. Tepki amacıyla sokaklarda gösterilerin yapıldığı olaya ünlüler de kayıtsız kalmadı.

İBRAHİM TATLISES ŞARKISI

ABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe bugün sosyal medya hesabından ırkçılık karşıtı bir video paylaştı. Bir siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş bir videosunu paylaşan Gökçe, fon müziği olarak ise İbrahim Tatlıses'in Saygımız vardır parçasını kullandı.

SAYGIMIZ VARDIR SÖZLERİ

Bir karınca yuvasını kaybetse

O gece yatamam kaygımız vardır

Bir yaprak dalından sararıp düşse

Ezilir yüreğim duygumuz vardır

Ha kutuplarda bir eskimo genci

Ha Afrika'da garip bir zenci

Farketmez ne dili ne rengi

Madem ki insandır saygımız vardır

İnsanı insandan ayırmam ki

Bu bizden diyerek kayıramam ki

Sanmayın sesimi duyuramam ki

İnsanız insana saygımız vardır