Dedektif gibi iz sürdü çeteyi çökertti
|03 Haziran 2020 08:49
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İstanbul'da 20 yıldır demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren Birler Çelik Sanayi ve Ticaret Aş.'nin sahibi iş insanı Hatem Mesut Kaval, şirketlerine çöken çek senet çetesini yakalattı. Kaval, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2018'de suç duyurusunda bulunmuştu. İddiaya göre; 2016'da takım elbiseli kabadayı görünümlü 2 şüpheli İstanbul'daki firmaya gelip Kaval'ı sordu. Şüpheliler, 3 milyon TL'lik bir senet gösterdi ve firmadan ayrıldı. Durumdan haberdar edilen Kaval, yanlışlık olduğunu düşünerek olayın üstünde durmadı. Ancak 1 yıl sonra Adana 6. İcra Müdürlüğü'nden bir icra takibi başlatıldığını öğrendi. Senet kriminal incelemeye gönderildi. İmzaların Kaval'a ait olduğu tespit edildi. İki kişilik bilirkişi incelemesi sonucunda ise senedin sahte, imzanın gerçek olduğu belirlendi. 1 yıl sonra Kaval'ı telefonla arayan bir şüpheli elinde senet olduğunu iddia edip parayı istedi. Ardından bazı şüpheliler firmaya giderek senedi tahsil etmeye çalıştı. Kaval'ı kardeşi Altuğ Çömlek ve onun Amerika'da okuyan çocuğu üzerinden de tehdit edildi.
İMZAYI KESMİŞLER
Bu süreçte Kaval, 2016'da Deposite İş Merkezi'ndeki Key Telekom Hizmetleri A.Ş.'de imzalamış olduğu kampanya sözleşmesini hatırladı. Sözleşmeleri temin eden Kaval, attığı imzaların olduğu kısımların kesildiğini fark etti. Kaval, çek senet çetesinin Key Telekom'la bağlantılı bir şekilde kendisinden sahte senedi tahsil etmeye çalıştığını çözdü. Şüpheliler Eren Şen, Sinan Erden, Yiğit Yusuf Dinler, Hacı Ömer Kavak, Timur Say ve Raşit Tekbulut hakkında 11 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Osman Asiltürk
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