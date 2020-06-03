1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dedektif gibi iz sürdü çeteyi çökertti

İş insanı Hatem Mesut Kaval'ın şirketine 3 milyonluk icra geldi. Senet sahteydi ancak imzalar gerçekti. Kaval imzasının nasıl kopyalandığını araştırdı. En sonunda eski bir sözleşmedeki imzaların kesilerek alındığını gördü. Yakalanan 6 kişi 11 yıl 2 aya kadar hapisle yargılanacak
 03 Haziran 2020 08:49
Yazdır
Dedektif gibi iz sürdü çeteyi çökertti

İstanbul'da 20 yıldır demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren Birler Çelik Sanayi ve Ticaret Aş.'nin sahibi iş insanı Hatem Mesut Kaval, şirketlerine çöken çek senet çetesini yakalattı. Kaval, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2018'de suç duyurusunda bulunmuştu. İddiaya göre; 2016'da takım elbiseli kabadayı görünümlü 2 şüpheli İstanbul'daki firmaya gelip Kaval'ı sordu. Şüpheliler, 3 milyon TL'lik bir senet gösterdi ve firmadan ayrıldı. Durumdan haberdar edilen Kaval, yanlışlık olduğunu düşünerek olayın üstünde durmadı. Ancak 1 yıl sonra Adana 6. İcra Müdürlüğü'nden bir icra takibi başlatıldığını öğrendi. Senet kriminal incelemeye gönderildi. İmzaların Kaval'a ait olduğu tespit edildi. İki kişilik bilirkişi incelemesi sonucunda ise senedin sahte, imzanın gerçek olduğu belirlendi. 1 yıl sonra Kaval'ı telefonla arayan bir şüpheli elinde senet olduğunu iddia edip parayı istedi. Ardından bazı şüpheliler firmaya giderek senedi tahsil etmeye çalıştı. Kaval'ı kardeşi Altuğ Çömlek ve onun Amerika'da okuyan çocuğu üzerinden de tehdit edildi.

İMZAYI KESMİŞLER

Bu süreçte Kaval, 2016'da Deposite İş Merkezi'ndeki Key Telekom Hizmetleri A.Ş.'de imzalamış olduğu kampanya sözleşmesini hatırladı. Sözleşmeleri temin eden Kaval, attığı imzaların olduğu kısımların kesildiğini fark etti. Kaval, çek senet çetesinin Key Telekom'la bağlantılı bir şekilde kendisinden sahte senedi tahsil etmeye çalıştığını çözdü. Şüpheliler Eren Şen, Sinan Erden, Yiğit Yusuf Dinler, Hacı Ömer Kavak, Timur Say ve Raşit Tekbulut hakkında 11 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Osman Asiltürk
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kürtçe müzik' hiç bir ifadede bulunmuyor
03 Haziran 2020 09:00		 Mardin'de 5 milyon TL değerinde 79 tarihi eser ele geçirildi
02 Haziran 2020 19:55
Kadınlara iğrenç tuzak! 4 bin 214 fotoğraf yayınlamış
02 Haziran 2020 19:54		 Kadıköy'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti
02 Haziran 2020 19:23
'Sosyal mesafe' uyarısını duyunca kendisine zarar verdi
02 Haziran 2020 18:10		 Sokak köpeğini sopayla döven adama 392 TL ceza
02 Haziran 2020 17:58
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
02 Haziran 2020 17:39		 Yozgat Belediye Başkanı Köse'den 'zimmet' açıklaması
02 Haziran 2020 17:28
Yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi
02 Haziran 2020 16:59		 Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye 20 bin liralık drift cezası!
02 Haziran 2020 15:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:00 - Sağlık Bakanlığı 5 genel yazıyı yürürlükten kaldırdı. İstifalar serbest mi?09:00 - 'Kürtçe müzik' hiç bir ifadede bulunmuyor08:57 - FETÖ'nün 'ışık evleri', 'hijyen evleri' oldu08:49 - Dedektif gibi iz sürdü çeteyi çökertti08:47 - Döviz fonlarında tevkifat oranı yüzde 15'e yükseltildi08:45 - Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı paylaşım (Fonda İbrahim Tatlıses)08:39 - NASA'dan göktaşı uyarısı: Tehlikeli bir şekilde Dünya'ya yaklaşıyor08:37 - Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyonu geçti08:30 - FETÖ'nün operasyon hesabının kirli faaliyetleri08:15 - Rüşvet suçlamasını müfettiş inceleyecek
08:14 - Bitlis'te 9 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi08:12 - Apple o iPhone modellerinin fişini çekiyor08:03 - Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum08:01 - Adliyelere 'seri muhakeme' ayarı07:50 - Meslek liseliler tarih yazdı07:40 - Su altı gösterisiyle teknoloji bağımlılığına dikkat çekti07:30 - Zam yapanlara kredi yok!07:15 - Görüntülü ve sesli konuşmalar kotadan yemeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Türkiye yeni ruhsat sahalarını Dünyaya ilan etti
'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı
Ülke sinir uçlarına dokunan seri saldırılarla karşı karşıya
3 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
İkinci korona dalgası az hasarlı geçecek
Nusret: Virüs çıkınca ülkeme döndüm, Türkiye sağlıkta çok iyi
Amerikalı araştırmacılara göre Koronavirüsü 'yavaşlatan' 3 koşul
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Alaattin Çakıcı 1
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 6
ev fiyatlarındaki büyük artış 1
01.06.2020 kamu bankaları kredi paketleri 3
bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 2
bugün yazasım yok 2
bir kadın susuyorsa 7
az kaldı 3
toplu taşıma araçlarında kısıtlamanın kaldırılması 2
normale dönmek 4
SON İLANLAR
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Delici Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Mimas Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir Beydağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam