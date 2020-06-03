1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'ışık evleri', 'hijyen evleri' oldu

FETÖ'nün özellikle çocukları devşirdiği ışık evlerinin, boş içki şişeleri, sanatçı posterleri ve sol yayınlarla kamufle edilerek yeniden açıldığı belirlendi. Örgütün hijyen evleri ismini verdiği adreslere yapılan operasyonlardan FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin yakınları çıktı.
 03 Haziran 2020 08:57
Yazdır
FETÖ'nün 'ışık evleri', 'hijyen evleri' oldu

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: FETÖ terör örgütünün insan kaynağı ihtiyacını karşıladığı yer, 'ışık evleri' adı verilen hücrelerdi. Özellikle ortaöğrenim düzeyindeki çocuklar ders çalışma bahanesi ile bu evlere getirilir, sonrasında Fetullah Gülen'in, Said-i Nursi'nin kitapları okutulur, vaaz kasetleri dinletilirdi. Kod ismi verilen bu çocuklar örgüt hiyerarşisi ile tanışır, abiler ve imamlarından aldığı direktifleri uygulardı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgüte yönelik operasyonlarla ışık evlerinin faaliyetleri bitme noktasına geldi. Ancak çok geçmeden anlaşıldı ki, ilk şaşkınlığı atlatan örgüt, darbe girişiminden 1 yıl sonra 2017 yılı sonlarında tekrar faaliyetlerine geri döndü.

ÖRGÜT GÖRÜNÜMÜNDEN UZAKLAŞMAK İÇİN

Örgütün hedefinde yine orta ve üniversite öğrenimindeki çocuklar, gençler vardı. Örgüt içinde evlere hijyen evi ismi verilmişti. Örgüt içi hiyerarşi tekrar yapılanmış, abilik, imamlık sistemi kurulmuştu. Evlerin deşifre olmaması için alınan tedbirlerin en dikkat çekici olanları ise, duvarlara sanatçı ve sporcu posterleri asılması, mutfakta boş alkol şişeleri bulundurulması, dini içerikli olmayan gazete ve dergilerin satın alınmasıydı ve evde sol yayınların bulundurulmasıydı. Amaç, olası bir operasyonda örgüt görünümünden uzaklaşmaktı. Kod isimle çağırılan gençler adeta iki farklı hayat yaşıyorlardı.

2 YIL İZLENDİLER

Hijyen evlerinin merkez üssü ise Ankara'ydı. Örgütteki hareketlenme Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince fark edildi. Hijyen evleri iki yıl boyunca takibe alındı. Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Etimesgut, Mamak, Keçiören bölgelerindeki 28 hijyen evine 2020'nin Şubat ayında operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 59 kişiden 19'u tutuklandı.

ÖRGÜTTE YENİ KUŞAK

Yakalanan isimler FETÖ'nün önde gelen isimlerinin yakınlarıydı. Örgütün 2 numarası sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın torunu Enis Özcan, örgütün Tunus, Cezayir, Senegal sözde imamı Yücel Özkarakaş'ın oğlu Yusuf Özkarakaş, sözde Zonguldak imamı Fazıl Alptekin'in kızı Fazilet Betül Alptekin, sözde Hatay imamı Ünal Yiğit'in kızı Berrin Yiğit, sözde Çanakkale öğretmenlerden sorumlu imamı Nurettin Uslu'nun kızı Habibe Nur Uslu, sözde Boyabat imamı Necip Özdemir'in kızı Elif Özdemir, sözde Kahramanmaraş Adliye katiplerinden sorumlu imamı Ömer Konar'ın oğlu Muhammed Buğra Konar yakalananlar arasındaydı.

FETÖ'YE KRİPTO OPERASYONU

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 98'i muvazzaf asker toplam118 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyelerinin beyanları ve ankesörlü sabit hat analizleri sonucunda 24'ü muvazzaf 42 şüphelinin mahrem yapı içerisinde bulundukları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 74'ü muvazzaf, 76 kişinin de örgütün mahrem yapılanması içindeki sivil yöneticilerle büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf 118 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

ÖRGÜTÜN İLETİŞİM AĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalarda, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan toplam 1639 şüpheliden 1131'inin örgüt yöneticileriyle iletişim için kamuya açık büfe, market vb. yerlerde kurulu telefon hatlarını kullandıkları belirlendi. Bu çalışma, örgütün iletişim ağının büfelerdeki umuma açık telefonlar ya da ankesörlü telefonlar üzerinden çalıştığını ortaya koydu.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muvazzaflar dahil 7 ilde 20 şüpheliye FETÖ gözaltısı
03 Haziran 2020 10:55		 Ankesör ve ardışık aramaya takılanlar terfi etmeyecek
03 Haziran 2020 09:47
FETÖ'nün operasyon hesabının kirli faaliyetleri
03 Haziran 2020 08:30		 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2020 23:47
Takipsizlik alan akademisyene yurt dışına çıkış yasağı
02 Haziran 2020 21:01		 'kacsaatolduson' hesabının sahibi hakkındaki iddianame kabul edildi
02 Haziran 2020 19:31
Halen görevde olan astsubay ve öğretmene FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
02 Haziran 2020 17:46		 Örgüt evinde askeri okul sınavına çalışmışlar
02 Haziran 2020 14:24
Karayılan verdiği talimatla dalga konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
02 Haziran 2020 12:36		 Muvazzaflar dahil 8 ilde 10 şüpheliye FETÖ gözaltısı
02 Haziran 2020 12:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - Muvazzaflar dahil 7 ilde 20 şüpheliye FETÖ gözaltısı10:46 - Başkent'te sahte internet sitesiyle oto yedek parça dolandırıcılığı10:45 - Adana'da otobüste uyuşturucu bulundu, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı10:34 - Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi10:32 - Gram altın 372 lira seviyelerinde10:32 - Sanayi Doktora Programı sonuçları açıklandı10:29 - Müebbet hapis cezası verilen kadın saklandığı evden yakalandı10:20 - Bilim Kurulu Üyesi: Rakamlar Temmuz ortası 100'ün altını görür10:15 - 'Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir'10:09 - 5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - Doğu'da 3 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı10:04 - Malatya'da gölette erkek cesedi bulundu10:00 - Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı09:57 - Köpekler otomobilin tamponunu parçaladı09:51 - Dolar güne sakin başladı09:48 - Prof. Tükek: Bağışıklığımız düşük risk almayın09:47 - Ankesör ve ardışık aramaya takılanlar terfi etmeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
Türkiye yeni ruhsat sahalarını Dünyaya ilan etti
Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı
Ülke sinir uçlarına dokunan seri saldırılarla karşı karşıya
İkinci korona dalgası az hasarlı geçecek
Nusret: Virüs çıkınca ülkeme döndüm, Türkiye sağlıkta çok iyi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçmek 2
ağzının ayarı olmamak 2
İranda ikinci dalga 1
ismail küçükkaya 1
kösmek 4
balıkesir 1
seda sayan 2
yarın 2
tutun kolonyasi 2
geçen ayın enleri 1
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Polisevi 20 İşçi Aacak
Tokat Gaizosmanpaşa Üniversitesi 146 İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Delici Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam