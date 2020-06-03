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'Kürtçe müzik' hiç bir ifadede bulunmuyor

Ankara'da Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavgayla ilgili şüpheli ve müşteki ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerin hiçbirinde iddialarda geçen Kürtçe müzikten bahsedilmiyor.
 03 Haziran 2020 09:00
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'Kürtçe müzik' hiç bir ifadede bulunmuyor

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Barış Çakan'ın ölümünün ardından sosyal medyada 'Kürtçe müzik dinleyen genç öldürüldü' diye yayılan mesajların tahrik için atıldığı ortaya çıktı. O gün Barış Çakan'ın yanındaki arkadaşı B.A. ifadesinde, arabadakilerin dinlediği müziği "Sözsüz, disko tarzıydı" diye anlattı.

B.A. ifadesinde özetle şunları söyledi: "Şoför mahallinde mahalleden ismen tanıdığım K.H.Y. vardı. K.H.Y'ye 'Kardeş mahalledeyiz bu kadar yüksek sesle müzik mi dinlenir? Bak ezan da başladı. Müziğin sesini biraz kıs' dedim. Araçtan inip küfür ederek üzerime yürüyünce K.H.Y.'ye kafa attım. Arabadan inenlerden A.B.'nin elinde bıçak olduğunu gördüm ve Barış'a 'Hemen buradan gidelim yoksa yaralanacağız' dedim. Ancak Barış gitmemekte ısrar etti. Gecekondunun arkasında buluşalım diye ayrıldık. 10 defa aradım, açmadı. Daha sonra tekrar gecekondunun önüne geldim. Barış'ın göğsünün sol tarafının kanlar içinde olduğunu gördüm. Olay tamamen alkollü olarak mahalle arasından çok yüksek ses müzik dinleyen K. ve arkadaşlarının yüzünden meydana gelmiştir."

EZANI DUYMADIK

Tutuklanan A.B. de ifadesinde araçta alkol aldıklarını anlatarak, "Bu sırada ezan okunuyormuş. Duymadık. Sonra iki kişi geldi. Tartışma çıktı" dedi.

Bu arada Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kürtçe müzik dinleyen genç öldürüldü" paylaşımlarıyla ilgili 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama'dan soruşturma başlattı.

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