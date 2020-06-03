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2 milyonluk korona göçü

Seyahat yasağının kalkmasıyla yurtiçinde 2 milyon kişi şehir değiştirdi. Vatandaşlar en çok Ege ve Akdeniz sahillerindeki illere geçiş yaptı. Seyahat izin belgesiyle şehir değiştirmelerine izin verilen 65 yaş üstü 910 bin kişi de refakatçileriyle birlikte başka illere gitti.
 03 Haziran 2020 09:02
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2 milyonluk korona göçü

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat yasağı kalkar kalkmaz İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerden Anadolu'ya ve tatil bölgelerine büyük göç başladı. Okulların tatil olması, yasak kapsamındaki 18 yaşın altındakilere aileleriyle yolculuk yapma izninin çıkmasının da etkisiyle 2 milyon kişi şehir değiştirdi.

KARADENİZ'E DE AKIN VAR

İç göçte vatandaşlar en çok Ege ve Akdeniz sahillerindeki illere geçiş yaparken, en fazla iç göçün yaşandığı bir diğer bölge Karadeniz oldu. Özellikle İstanbul'dan Doğu Karadeniz illerine yoğun bir geçiş yaşandı. Geçtiğimiz yılların aksine bu yıl büyükşehirlerden kırsala (köylere) büyük geçiş oldu. Birçok kişi büyükşehirlerden köylere veya daha az nüfus yoğunluğu olan illere gitti.

1 MİLYON SEYAHAT İZNİ

Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanlara 21 Mayıs'ta en az bir ay boyunca dönmemek üzere tek yönlü seyahat izni çıkmıştı. Bugüne kadar refakatçileriyle birlikte 910 bin 785 kişiye seyahat izni verildi. Büyükşehirlerden ayrılan 65 yaş üstü vatandaşların, başta köyleri olmak üzere, yazlıklarına veya nüfus yoğunluğu daha az olan bölgelere gittikleri öğrenildi.

58 BÖLGEDE KARANTİNA

Normalleşme adımları kapsamında yasaklar bir bir kalkarken, koronavirüs önlemleri de alınmaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayısı gibi veriler ve salgının yayılma hızına bağlı olarak risk durumu oluşan illerde il bazında veya bölgesel yasaklar geliyor. Bu kapsamda şu anda Türkiye genelindeki 24 ilde 2 belde, 21 köy, 33 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor. Yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak ve virüsün yayılmasıyla ilgili olumsuz bir seyir durumunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nca da il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.

TÜRKİYE YOLLARA DÜŞTÜ

Son olarak 15 il için uygulanan giriş-çıkış yasağının kaldırılmasıyla Antalya ve Muğla'ya tatilci akını başladı. Özellikle Bodrum girişinde 06 ve 34 plakalı araçlar kuyruk oluşturdu. Kontrol noktalarında bulunan jandarma ve polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı görevliler kentlere giriş yapanların ateşlerini ölçtü. İlk uçuşların başlamasıyla havalimanlarında da yoğunluk yaşandı.
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