Türkiye ile Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı
Türkiye ile Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı.
|03 Haziran 2020 09:05
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Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma ile karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdıklarını duyurdu.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.
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