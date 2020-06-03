Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
|03 Haziran 2020 09:10
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