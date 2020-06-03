Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|03 Haziran 2020 09:12
|Yazdır
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
03 Haziran 2020 10:34
|Bilim Kurulu Üyesi: Rakamlar Temmuz ortası 100'ün altını görür
03 Haziran 2020 10:20
|Doğu'da 3 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı
03 Haziran 2020 10:05
|Köpekler otomobilin tamponunu parçaladı
03 Haziran 2020 09:57
|Prof. Tükek: Bağışıklığımız düşük risk almayın
03 Haziran 2020 09:48
|Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
03 Haziran 2020 09:36
|2 milyonluk korona göçü
03 Haziran 2020 09:02
|NASA'dan göktaşı uyarısı: Tehlikeli bir şekilde Dünya'ya yaklaşıyor
03 Haziran 2020 08:39
|Su altı gösterisiyle teknoloji bağımlılığına dikkat çekti
03 Haziran 2020 07:40
|İkinci korona dalgası az hasarlı geçecek
03 Haziran 2020 06:51