Abdülkadir Ömür'e 17 milyon euroluk teklif!
|03 Haziran 2020 09:17
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Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi
Bordo-Mavili camianın gözbebeği olan Abdülkadir Ömür'e, Avrupa'nın ilgisi devam ediyor...
Sezon başında 17.5 milyon Euro artı Edgar Ie karşılığında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderen Fırtına, Abdülkadir'i de Fransa'ya satabilir. Koronavirüs sonrası etkilenecek ekonomiler nedeniyle birçok kulüp transferde temkinli davranırken, Fransız ekibi Nice pandemi sürecini fırsat bildi. Kırmızı-Siyahlılar, başta Benfica olmak üzere birçok Avrupa ekibinin istediği 20 yaşındaki oyuncu için Bordo-Mavililer'in kapısını çaldı.
23 milyon reddedilmişti
Fransızlar, Karadeniz devine 17 milyon Euro'luk (128.3 milyon TL) teklif sundu. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi bu öneriyi reddetti.
Genç yıldız için kapıyı 25 milyon Euro'dan açan Trabzonspor ile Nice arasında pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Fırtına'nın patronu sezon başında Abdülkadir için 23 milyon Euro'luk teklifi reddettiklerini açıklamıştı.
Kaynak: Fanatik
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