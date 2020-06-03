1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ege Üniversitesi'nde korona için aşı enstitüsü kuruluyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, koronavirüs aşısı geliştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, aşı enstitüsü kurulması için başvuruda bulunduklarını söyledi.
 03 Haziran 2020 09:39
Yazdır
Ege Üniversitesi'nde korona için aşı enstitüsü kuruluyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) verdiği görev üzerine koronavirüs aşısı üretmek için çalışmalara başladıklarını anlatan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, çalışmaların devam ettiğini ve Ege Üniversitesi'ndeki tüm birimlerin iyi bir şekilde organize olarak hareket ettiklerini söyledi. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde de aşı için çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Gürüz, Ege Üniversitesi'nde aşı enstitüsü kurulması için başvuru yaptıklarını anlatarak, 15 yılı aşkın süredir sürdürdükleri aşı çalışmaları ile Türkiye'de daha deneyimli bir grubun olmadığını vurguladı.

'HER TÜRLÜ ALT YAPIYA SAHİBİZ'

Prof. Dr. Gürüz, aşı üretimi konusunda gerekli alt yapıya sahip olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı üretimi pahalı, uzun soluklu ve 24 saat devam eden bir süreçtir. Ekibin mümkün olduğunca tek çatı altında çalışması lazım. Aşı enstitüsü kurmak istediğimizi ileterek, 8 ay kadar önce Ege Üniversitesi'ne başvurduk. Elde ettiğimiz bilgileri dünya ile paylaşmak istediğimizi bildirdik. Aşı üretimi ve uygulaması ile ilgili bir enstitü kurma talebimiz sayın rektörün de çabaları ile YÖK'e kadar gitti.15 yılı aşkın süredir aşı çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'de şu anda bizim kadar deneyimli gruba sahip olan kimse yok. Hacettepe Üniversitesi Ankara'da olmanın da avantajıyla enstitü kurdu. Biz de hızlı bir şekilde aşı enstitümüzün onaylanmasını bekliyoruz. Türkiye'ye pek çok alanda aşı üretimi, yurt dışından gelecek aşıların kalite kontrollerini de yapabileceğimiz güzel bir merkezin her türlü alt yapısına sahibiz."

'BU AŞIYI BULAN KİŞİ ÖDÜL ALACAKTIR'

Prof. Dr. Gürüz aşı için en az 7- 8 aylık bir sürece ihtiyaç olduğunu belirterek, "23 alt grup üzerinde çalışıyoruz. 23 alt gruptan antijenleri izole ettik. Tahmin ettiğim kadarıyla bu kadar fazla antijenle çalışan aşı grubu yok. Bu aşıyı bulan kişi ödül alacaktır. Bütün ülkeler aşıyı bulma heyecanı içinde. Avantajlı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

İyi bir aşının az dozda iyi sonuç vermesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gürüz, "Her organizmanın protein yapısı vardır. Bu protein yapı alerjik bir yapı gösterir. Alerjiye karşı vücudumuz antikorlar üretir. Bu sizin bağışıklık sisteminizi ne kadar uyardığına bağlı. İyi bir aşının çok az dozda, çok iyi antikor üretmesi gerekiyor. Antikor dediğimiz sıvısal bağışık aynı bir ordunun gizli istihbarat örgütü gibi çalışır. Bunlar hep vardır ama alanda göremezsiniz. Ne zaman yabancı cisim vücudumuza girerse, bunlar hemen onun etrafını sarar. Esas kolluk kuvveti olan makrofajları ortaya çağırırlar o zaman da hücresel bağışıklık devreye girer. Antikorlar vücudumuzun hafızalarıdır. Virüs girdiği zaman taramasını yapar ve onu yok edecek programı bularak yok eder" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sanayi Doktora Programı sonuçları açıklandı
03 Haziran 2020 10:32		 YÖK Başkanı, başarılı beyinleri, öğrenimlerine Türkiye'de devam etmeye çağırdı
02 Haziran 2020 10:14
Yükseköğretime girişte yurt dışı yatay geçişteki kısıt kaldırıldı
30 Mayıs 2020 10:51		 YÖK üyesi Tufan'dan gençlere uyarı: YKS tarihi net, bu tarihe odaklanın
28 Mayıs 2020 02:27
Üniversitelere uluslararası kalite güvencesi
27 Mayıs 2020 10:20		 Atatürk Üniversitesi, aşı çalışmasıyla Türkiye'deki beş üniversite arasına girdi
26 Mayıs 2020 18:23
YÖK, dijital sınavların ilkelerini belirledi
26 Mayıs 2020 11:30		 YÖK Başkanı Saraç, KKTC'deki üniversite rektörleriyle görüştü
22 Mayıs 2020 14:20
Doçentlik başvuruları yılda 3 kez olacak
22 Mayıs 2020 00:30		 Koronavirüsle mücadelede Çapa dünya birincisi
15 Mayıs 2020 21:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - Muvazzaflar dahil 7 ilde 20 şüpheliye FETÖ gözaltısı10:46 - Başkent'te sahte internet sitesiyle oto yedek parça dolandırıcılığı10:45 - Adana'da otobüste uyuşturucu bulundu, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı10:34 - Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi10:32 - Gram altın 372 lira seviyelerinde10:32 - Sanayi Doktora Programı sonuçları açıklandı10:29 - Müebbet hapis cezası verilen kadın saklandığı evden yakalandı10:20 - Bilim Kurulu Üyesi: Rakamlar Temmuz ortası 100'ün altını görür10:15 - 'Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir'10:09 - 5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - Doğu'da 3 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı10:04 - Malatya'da gölette erkek cesedi bulundu10:00 - Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı09:57 - Köpekler otomobilin tamponunu parçaladı09:51 - Dolar güne sakin başladı09:48 - Prof. Tükek: Bağışıklığımız düşük risk almayın09:47 - Ankesör ve ardışık aramaya takılanlar terfi etmeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
Türkiye yeni ruhsat sahalarını Dünyaya ilan etti
Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı
Ülke sinir uçlarına dokunan seri saldırılarla karşı karşıya
İkinci korona dalgası az hasarlı geçecek
Nusret: Virüs çıkınca ülkeme döndüm, Türkiye sağlıkta çok iyi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz 1
Yeşil 1
yasak biter bitmez büyükşehirlerin terkedilmesi 4
kamu personelinin normal mesaisine dönmesi 6
30.05.2020 spacex'in uzaya fırlatılması 1
Yolcu kısıtlamasının kaldırılması 2
toplu taşıma araçlarında kısıtlamanın kaldırılması 2
normale dönmek 4
abd'de yayılan olaylar 2
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 6
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Polisevi 20 İşçi Aacak
Tokat Gaizosmanpaşa Üniversitesi 146 İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Delici Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam