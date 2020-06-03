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Ankesör ve ardışık aramaya takılanlar terfi etmeyecek

Ankesör ve ardışık aramaya takılanlar ile araması az olanlar 'şüpheli' kabul edilip terfi listesine alınmayacak.
 03 Haziran 2020 09:47
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Ankesör ve ardışık aramaya takılanlar terfi etmeyecek

Koronavirüs sebebiyle ertelenen operasyonlara bu hafta yeniden başlayacak olan Başsavcılık, ankesör ve ardışık arama soruşturmalarına öncelik verecek. Son olarak İzmir'de Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı Fevzi Ö'nün FETÖ'den tutuklanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir çalışmaya hazırlanıyor. Soruşturma listesini yeniden gözden geçirecek olan Başsavcılık, 30 Ağustos'ta yapılacak Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) öncesi TSK içerisinde kripto avına çıkacak. Ankesör soruşturmaları çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde FETÖ'cü bir TSK mensubunun örgüt imamı tarafından az aranması, örgütle bağlantısının hangi noktada olduğu konusunda tartışmalara neden oluyordu. Başsavcılık, bu kişilerin örgütle bağlantısının 'en üst' seviyede olduğu için daha az arandıklarını değerlendirdi. Bunun yanı sıra, örgüt tarafından fazla aranan şüphelilerin, FETÖ'den kopma noktasında oldukları ya da toplantılara daha az gelmeleri sebebiyle mahrem imamları tarafından baskı kurmak için arandıkları belirlendi. Böylelikle, soruşturma kapsamında araması az olan kişilere özellikle dikkat edilmesi kararlaştırıldı. Bu kişiler de şüpheli listesine alınacak.

Şüphelilerin verdiği isimlerle ilgili Emniyet tarafından incelemeler yapılacak. Ayrıca Emniyet ve Başsavcılığa gelen ihbarlar da tek tek kontrol edilecek. Ağustos ayına kadar soruşturmaları yürüten savcılarla koordinasyon sağlanarak bir çalışma yürütülecek. Görüşmeler sırasında ankesör soruşturmasına takılan ve şüpheli konumunda bulunanlar terfi listesine alınmayacak.

Öte yandan; YAŞ öncesi FETÖ'nün firari örgüt elemanları sosyal medya üzerinden TSK'daki üst rütbeli askerleri hedef göstermesi dikkat çekti. Örgüte ait Fuat Avni hesabının ilk kurucusu olan ve daha sonra Kanada'ya firar eden Said Sefa'nın sosyal medya üzerinden çektiği bir videoda "Yaklaşık iki haftadır bana gelen mail ve özel mesajlar var. Bunların hepsi TSK içerisinde üst rütbeli askerler. İsimlerinin açıklanmasını istemiyorlar. Mesajlarda 'Biz, cumhuriyetin ilkelerine ve Atatürkçülüğe bağlı insanlarız' diyor" şeklindeki açıklamalarına tepki yağdı.

EBRU KARATOSUN -
Türkiye
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