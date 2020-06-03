Dolar güne sakin başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|03 Haziran 2020 09:51
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,7070
|6,7080
|Avro
|7,5170
|7,5180
|Sterlin
|8,4210
|8,4630
|ANKARA
|ABD Doları
|6,6800
|6,7300
|Avro
|7,4800
|7,5400
|Sterlin
|8,3660
|8,5670
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