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Köpekler otomobilin tamponunu parçaladı

Manisa Turgutlu ilçesinde, 5 sokak köpeğinin kovaladığı kedi, park halindeki otomobilin altına kaçtı. Köpekler, kediyi yakalamak için otomobilin ön tamponunu parçaladı.
 03 Haziran 2020 09:57
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Köpekler otomobilin tamponunu parçaladı

Turgutlu'da yaşayan Hasan Sönmez, otomobilini, 1 Haziran'da bakımı için Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhaneye bıraktı. Tamirhane sahibi, bakımını ertesi gün yapacağı için dükkanını kapatırken otomobili, güvenlik kamerası olan bir iş yerinin önüne park edip, evine gitti. Tamirhane sahibi, sabah iş yerine döndüğünde otomobilin tamponunun parçalanmış olduğunu gördü.

Otomobili park ettiği iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen tamirhane sahibi, tamponu gece 01.00 sıralarında kovaladıkları kedi otomobilin altına kaçan 5 sokak köpeğinin parçaladığını gördü. Köpeklerin tamponu parçalamasına şaşıran tamirhane sahibi, otomobilde meydana gelen yaklaşık 1500 liralık maddi hasarı karşılayacağını söyledi.
DHA
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