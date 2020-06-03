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Malatya'da gölette erkek cesedi bulundu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.
|03 Haziran 2020 10:04
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Alınan bilgiye göre, Orduzu Mahallesi'ndeki Orduzu Göleti çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince kıyıya çıkarılan ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına götürüldü.
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