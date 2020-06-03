'Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir'

BÜYÜKŞEHİR’DE ÇEVRE İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ Bursa’da hafriyat ve inşaat atıklarını kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve kurumlara karşı etkin bir mücadele sergileyen Büyükşehir Belediyesi, denetimleri artık Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Zabıta Dairesi ve Burkent A.Ş. işbirliğinde daha kapsamlı yapacak.