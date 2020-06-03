'Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir
|03 Haziran 2020 10:15
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'da) Hafter bu savaşı kazanamaz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir"
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