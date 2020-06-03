Sanayi Doktora Programı sonuçları açıklandı
Bakan Varank: '(Sanayi Doktora Programı) Sonuçlar belli oldu. 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz.'
|03 Haziran 2020 10:32
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Bakan Varank: (Sanayi Doktora Programı) Sonuçlar belli oldu. 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz.'
Varank:"Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Aylık 4 bin 500 lira burs, 3 yıl boyunca istihdam desteği sunuyoruz"
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