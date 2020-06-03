1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde taksici Tarık Mum (48), şoförlük yaptığı taksisine binen M.K.'nın, aracında unuttuğu 60 bin TL'yi sahibine teslim etti.
 03 Haziran 2020 10:34
Yazdır
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

M.K.'nin daha sonra, 19 TL tutan taksi ücreti için kendisine 50 TL verdiğini ve 31 TL'sini bahşiş bıraktığını söyleyen Mum, "Parayı almak aklımın ucundan bile geçmedi. Değil 60 bin TL 60 milyon da olsa parayı yine gider sahibine teslim ederdim" dedi.

Bayraklı'daki bir taksi durağında sürücü olarak çalışan Tarık Mum'un aracına geçen çarşamba günü M.K., yolcu olarak bindi. M.K. araçtan inerken de içinde 60 bin TL olan poşeti unuttu. Mum, kısa sürede fark ettiği çantayı, M.K.'ye teslim etti. M.K. ise parasını aldıktan sonra Mum'a kendisini Altındağ'a götürmesini söyledi. Gideceği adreste taksiden inerken de verdiği 50 TL'nin üzeri olan 31 TL'yi taksiciye bahşiş olarak bıraktı. Durumdan haberdar olan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Mum'a plaket verip, para ile ödüllendirdi. Tarık Mum yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Durakta sıramı beklerken M.K. geldi ve acele bir şekilde bankaya gitmesi gerektiğini söyledi. İstediği yere gittikten sonra 100 TL uzattı. Ben de bozuk olmadığını söyleyerek, ileride bulunan taksi durağında bozdurabileceğimizi belirttim. Taksicileri de tanıdığını söyledikten sonra parayı bozdurup taksimetrede yazan 30 TL'yi verdi ve gitti. Ben de yeniden durağa doğru yola koyuldum. Arka camın açık olduğunu fark edip kapatmak için hamle yaptığımda siyah bir poşet ile şemsiye olduğunu gördüm. Poşetin içindeki paraları görünce hemen müşteriyi bıraktığım yere döndüm ancak kendisini bulamadım. Bunun üzerine Bayraklı Adliyesi'ndeki polislere durumu bildirdim."

PARA ÜSTÜNÜ ALMADI

Parasını teslim alan M.K.'nin kendisine zoraki teşekkür ettiğini belirten Mum, 31 TL de bahşiş verdiğini söyledi. Mum, "Karakolda yaklaşık 1,5 saat bekledikten sonra paranın sahibi gelerek emanetini teslim aldı. Karakoldan çıktığımızda da 'Beni Altındağ'a bırakır mısın?' dedi. İstenen adrese gittiğimizde taksimetre 19 TL yazmıştı, kendisi 50 TL uzattı. Para üstünü uzatırken, 'Ben hakkımı helal ediyorum, sen de et' dedi ve para üstünü almadı. Kendisi parayı kuyumcudan aldığını ve havale yapacağını da söyledi. Parayı almak aklımın ucundan bile geçmedi. Değil 60 bin TL 60 milyon da olsa parayı yine gider sahibine teslim ederdim. Çünkü ailem ben bu şekilde yetiştirdi. Parayı teslim ettiğime dair tutanağı da 18 yaşındaki oğluma gönderdim. Ona, 'Belki malımız mülkümüz yok ancak bizden size kalan miras namuslu ve güvenilir olmak' dedim" diye konuştu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yaşanan olay sebebiyle taksiciler olarak Tarık Mum ile gurur duyduklarını söyledi. Anık, "Tarık kardeşimizin yaptığı, taksicilerin işlerini düzgün ve dürüst yaptığının göstergesidir. Ben de kendisini tebrik ediyorum ve oda olarak ufak bir ödül verme kararı aldık. Onun bu davranışı tüm arkadaşlarımıza örnek olsun. İşimiz gereği araçlarımızda çok sık eşyalar unutuluyor. Ancak son yıllar hiç bu kadar yüksek bir miktar unutulmamıştı" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi: Rakamlar Temmuz ortası 100'ün altını görür
03 Haziran 2020 10:20		 Doğu'da 3 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı
03 Haziran 2020 10:05
Köpekler otomobilin tamponunu parçaladı
03 Haziran 2020 09:57		 Prof. Tükek: Bağışıklığımız düşük risk almayın
03 Haziran 2020 09:48
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
03 Haziran 2020 09:36		 Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
03 Haziran 2020 09:12
2 milyonluk korona göçü
03 Haziran 2020 09:02		 NASA'dan göktaşı uyarısı: Tehlikeli bir şekilde Dünya'ya yaklaşıyor
03 Haziran 2020 08:39
Su altı gösterisiyle teknoloji bağımlılığına dikkat çekti
03 Haziran 2020 07:40		 İkinci korona dalgası az hasarlı geçecek
03 Haziran 2020 06:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - Muvazzaflar dahil 7 ilde 20 şüpheliye FETÖ gözaltısı10:46 - Başkent'te sahte internet sitesiyle oto yedek parça dolandırıcılığı10:45 - Adana'da otobüste uyuşturucu bulundu, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı10:34 - Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi10:32 - Gram altın 372 lira seviyelerinde10:32 - Sanayi Doktora Programı sonuçları açıklandı10:29 - Müebbet hapis cezası verilen kadın saklandığı evden yakalandı10:20 - Bilim Kurulu Üyesi: Rakamlar Temmuz ortası 100'ün altını görür10:15 - 'Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir'10:09 - 5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - Doğu'da 3 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı10:04 - Malatya'da gölette erkek cesedi bulundu10:00 - Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı09:57 - Köpekler otomobilin tamponunu parçaladı09:51 - Dolar güne sakin başladı09:48 - Prof. Tükek: Bağışıklığımız düşük risk almayın09:47 - Ankesör ve ardışık aramaya takılanlar terfi etmeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
Türkiye yeni ruhsat sahalarını Dünyaya ilan etti
Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı
Ülke sinir uçlarına dokunan seri saldırılarla karşı karşıya
İkinci korona dalgası az hasarlı geçecek
Rüşvet suçlamasını müfettiş inceleyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ismail küçükkaya 1
toplu taşıma araçlarında kısıtlamanın kaldırılması 2
ağzının ayarı olmamak 2
normale dönmek 4
Seyahat yasağının kaldırılması 2
kamu personelinin normal mesaisine dönmesi 6
erdoğan iktidardan düşerse türkiye yıkılır 6
seda sayan 2
30.05.2020 spacex'in uzaya fırlatılması 1
kıyamet günü saati 5
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Polisevi 20 İşçi Aacak
Tokat Gaizosmanpaşa Üniversitesi 146 İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Delici Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam