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Başkent'te sahte internet sitesiyle oto yedek parça dolandırıcılığı

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin, kurdukları internet sitesi üzerinden 120 kişiyi satın aldıkları oto yedek parça malzemeleri göndermeyerek yaklaşık 205 bin lira dolandırdıkları belirlendi
 03 Haziran 2020 10:46
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Başkent'te sahte internet sitesiyle oto yedek parça dolandırıcılığı

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, oto yedek parça satışı için kurdukları internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet sitesi ve telefon aracılığıyla yedek parça satışı yaptıkları bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, daha önce oto tamirciliği ve oto yedek parça satışı alanlarında çalışan 5 şüphelinin, 120 kişiyi satın aldıkları oto yedek parça malzemelerini göndermeyerek yaklaşık 205 bin lira dolandırdıklarını belirledi.

Çalışma kapsamında 3 aylık teknik takibe alınan şüphelilerin yakalanması için Ankara, Antalya ve Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 4'ü ikametlerinde, biri ise yol kontrol noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Polis, vatandaşları internetten yapacakları alışverişlerde dikkatli olmaları, ürünü teslim almadan ücretini ödememeleri uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı
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