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Bilecik'in, Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu belirlendi

Bilecik'te, bir vatandaşın apartmanının bahçesinde tesadüfen arkeolojik parçalar bulmasının ardından başlatılan kazılar, bölgenin Batı Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu ortaya çıkardı.
 03 Haziran 2020 11:54
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Bilecik'in, Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu belirlendi

Bilecik'te, bir vatandaşın apartmanının bahçesinde tesadüfen arkeolojik parçalar bulmasının ardından başlatılan kazılar, bölgenin Batı Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu ortaya çıkardı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesi'ne bildirmesi sonucu geçen yıl sonunda başlatılan arkeolojik kazılardan elde edilen bilgilerin ilk değerlendirme aşaması tamamlandı.

Kazılarda bulunan yanmış ahşap parçalarına, TÜBİTAK tarafından yapılan yaş tayini analizleri, yerleşmenin günümüzden 9000 sene önce kurulduğunu gösterdi. En az 500 sene boyunca kesintisiz yaşamın devam ettiği değerlendirilen yerleşmede taş ve kemikten yapılmış çeşitli aletler bulundu.

Yerleşmede ortaya çıkarılan mimari kalıntıların, Batı Anadolu'daki ilk köy yerlerinden birine ait olduğu, kazıda bulunan seramik parçalarının da bölgedeki ilk seramik örnekleri olarak tanımlandığı ifade edildi.

Kazı sonuçlarını değerlendiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir merkezinde apartmanlar arasında kalmış boş bir parselde gerçekleştirilen kazıların Anadolu'nun tarih öncesine ışık tuttuğunu söyledi.

Ortaya çıkarılan yuvarlak planlı kulübelerin bölgedeki en eski evler olarak tanımlandığını aktaran Fidan, Güneydoğu Anadolu'da gelişmeye başlayan ve Neolitik olarak tanımlanan çiftçi yaşam biçiminin Batı Anadolu'daki ilk örneklerinden birini Bilecik'te bulduklarını ifade etti.

Fidan, bu toplulukların bilgi düzeylerini kazıların zooarkeoloji ve botanik bulguları üzerinde yapılan çalışmalar sonuçlandığında öğrenebileceklerini ifade ederek, "Temmuz ayında tekrar başlatılması planlanan kazıların, insan yaşamı dışında 9000 yıllık süreçte bölgedeki hayvan cinslerinin ve bitki türlerinin anlaşılması yönünde de önemli sonuçlar vermesini bekliyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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